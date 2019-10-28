Bana özel önlem alınıyor

Fenerbahçe ile sahaya çıktığı 9 maçta 5 gole imza atan Vedat Muriqi, İttifak Holding Konyaspor karşılaşması sonrası sorularımızı yanıtladı. İşte Kosovalı yıldızın samimi cevapları: "Forvetim ve attığım gollere göre değerlendiriliyorum ama takımın kazanması benim gol atmamdan daha önemli. Etrafımda çok yetenekli futbolcularla oynuyorum. Onlar hücuma ne kadar fazla katkı sağlarsa benim için avantaj oluyor. Sürekli hücum düşünen bir takımız. Sadece ben değil her forvet ne kadar çok destek görürse o kadar fazla gol atar."

KADIKÖY EKSTRA MOTİVASYON

"Rakipler daha fazla merkezi savunduğunda benim de işim zorlaşıyor. Bana karşı daha fazla önlem alınıyor. Fenerbahçe'ye karşı oynadıklarında rakipler daha fazla motive oluyor. Ben de kendimden biliyorum. Rize'de oynarken, Fenerbahçe maçlarında daha fazla motive oluyordum. Kadıköy'de böyle bir seyirci önünde oynamak her futbolcu için ekstra motivasyon oluyor. Taraftarımız ilk günden bu yana beni bağrına basıyor, bana çok güveniyorlar. O güveni boşa çıkarmamaya devm edeceğim."

BAŞARININ FORMÜLÜ

"Futbolun ömrü kısa. Bir futbolcu başarılı olmak istiyorsa kendine iyi bakmak zorunda. İyi idman, iyi uyku, iyi beslenme… Sadece idman ya da maç performansı değil maçtan sonra ya da idman sonrası yapacağımız ilk 2-3 saat dinlenme, beslenme, uyku bir sporcu için çok önemli. Bunlara daha çok dikkat etmeye çalışıyorum. Dikkat ettiğim sürece de bunun faydasını gördüğümü düşünüyorum."

ABDULLAH ERCAN BENİ U21 TAKIMI İÇİN İZLEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Vedat'ın, Fatih Terim tarafından A Milli Takım'a alınmadığı iddiası ortaya atılmıştı. 25 yaşındaki golcü konuyla ilgili olarak, "A Milli Takım için değil U21 Milli Takımı için Abdullah Ercan tarafından izleniyordum. Evrak işlemleri uzayınca, Kosova A Milli Takımı'ndan da teklif gelince ben de ülkemin takımına gittim" dedi.

KAFAYI ÇALIŞTIRMAM GEREK

"Konya maçında kaleyi karşıya aldığımda tamamen vurmaya odaklandım. Sert bir vuruş yaptım, güzel gol oldu. İnşallah gollerimin devamı gelir. Kafa toplarında başarılı olduğumu düşünmüyorum. Daha çok eksiğim var, kendimi bu konuda geliştirmem lazım. Bu sene ligde inanılmaz bir rekabet söz konusu. Bir seri yakalayarak milli takım arasına lider girmek istiyoruz. Kayseri ve içeride oynayacağımız Kasımpaşa maçlarını da alarak bu hedefimize ulaşacağız."

TEKLİF YOK AMA ARAYAN ÇOK

Performansıyla birçok Avrupa takımını peşine takan Vedat'ın bağlı bulunduğu KA-Sportmanagement menajerlik şirketinden Deniz Uysal konuyla ilgili konuştu. Uysal, "Yazıldığı gibi İnter'den resmi bir teklif almadık. Ancak İngiltere, Almanya, Katar, Suudi Arabistan ve İtalya'dan bazı menajerler ve sportif direktörler bizi aradı. Ciddi bir teklif gelirse bunu kulübe iletiriz ve pazarlıklar başlar" diye konuştu.