Dolmabahçe’de siyah-beyaz gece

BUGÜN NELER OLDU

Dev derbiye futbolseverler büyük ilgi gösterdi. Beşiktaşlı taraftarlar stadı doldururken, Galatasaraylı taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümde boş yer bırakmadı.90 dakika boyunca büyük coşkunun yaşandığı tribünlerde minik taraftarlar da güzel görüntüler oluşturdu.2 bin 100 Galatasaraylı taraftarlar Vodafone Park'a toplu halde yürüyerek geldi. Stadın etrafında geniş güvenlik önlemleri alındı.Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar üçlüsünün yönettiği karşılaşma öncesi seremoniye çıkan küçük çoçuklar futbolseverlere, 'Saygı' mesajı verdiler.