Rebocho: Benim günümdü

VODAFONE

MARATONU'NA

erbi

BUGÜN NELER OLDU

Ligde Beşiktaş formasıyla 5. maçında boy gösteren Rebocho maç sonunda şu açıklamalarda bulundu: "Tüm hocalarıma ve arkadaşlarıma bana öz güven verdikleri için teşekkür ederim.Beşiktaşlı oyuncular karşılaşmanın ardından tribünlere koşarken Rebocho da üçlü çektirerek taraftarları daha da coşturdu...öncesinde Vodafone 41. İstanbul Maratonu'na katılım çağrısı yapıldı. Beşiktaşlı futbolcular ısınmaya Vodafone İstanbul Maratonu logolu "Çocuklar için koş" yazılı tişörtler giyerek çıktı. Beşiktaşlı futbolcuların maratona katılım çağrısı, taraftardan büyük alkış aldı. 3 Kasım Pazar günü düzenlenecek maratona 106 ülkeden 37 bin sporcunun katılması bekleniyor.