Rebocho: Benim günümdü

Ligde Beşiktaş formasıyla 5. maçında boy gösteren Rebocho maç sonunda şu açıklamalarda bulundu: "Süper Lig'de ilk kez 11'de oynama şansı buldum, oynadığım için çok mutluyum.
Tüm hocalarıma ve arkadaşlarıma bana öz güven verdikleri için teşekkür ederim. Üstüne bir de zorlu derbide galibiyet geldiği için çok mutluyum. Bugün benim günümdü diyebilirim."
Beşiktaşlı oyuncular karşılaşmanın ardından tribünlere koşarken Rebocho da üçlü çektirerek taraftarları daha da coşturdu...
VODAFONE İSTANBUL MARATONU'NA DESTEK
Derbi
öncesinde Vodafone 41. İstanbul Maratonu'na katılım çağrısı yapıldı. Beşiktaşlı futbolcular ısınmaya Vodafone İstanbul Maratonu logolu "Çocuklar için koş" yazılı tişörtler giyerek çıktı. Beşiktaşlı futbolcuların maratona katılım çağrısı, taraftardan büyük alkış aldı. 3 Kasım Pazar günü düzenlenecek maratona 106 ülkeden 37 bin sporcunun katılması bekleniyor.