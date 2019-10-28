Yeni bir takım kurmalıyız

MARCAO

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray son 6 resmi maçının beşinde rakip fileleri sarsamazken teknik direktör Fatih Terim de takımına yönelik eleştirilerde bulundu. "Galatasaraylılar adına üzgünüm" diyen İmparator,Acaba bir yerden başlayıp bir eşiği geçersek doğru yola girer miyiz diye düşünmem bundan.ifadelerini kullandı. Sorumluluğu üzerine aldığını da sözlerine ekleyen Terim, "Kimseye kabahat bulmak istemem. Ben varken sorumluluğu kimseye bırakmam. Hedef olarak beni alın, oyuncuları değil. Ben testi kırılmadan konuştuğum için çok mutluyum. Bu büyük değişimin G.Saray'a zarar vermemesini istiyorum. Sıcak olacağı, sancılı olacağı kesin ama o ateşte en çok ben yanıyorum. Şampiyonlar Ligi'nde kim çıkarsa çıksın diyemeyen bir Fatih Terim var! Bu durumlara alışık değiliz.diye konuştu.Beşiktaş'ın başında ilk kez derbiye çıkan Abdullah Avcı, Terim'i de ilk kez derbide yendi! İki teknik adamın daha önce karşı karşıya geldiği 5 maçta Terim 2 galibiyet alırken Avcı 1 kez kazanmıştı. Dün aldığı galibiyetle Abdullah Avcı da iki galibiyete ulaşıp durumu eşitledi!Derbiden sarı-kırmızılılar gelecek hafta için bir eksikle ayrıldı. Bir pozisyon sonrasında sarı kart gören Marcao, cezalı duruma düştü. Brezilyalı oyuncu gelecek hafta sarı-kırmızılıların evinde Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.Maça Seri yerine ilk 11'de başlayan Lemina, takım olarak çok üzgün olduklarını belirtti. Daha iyi performans göstermeleri gerektiğini de vurgulayan Lemina, "Bireysel değil takım adına bir şey söylememiz gerekiyor, daha fazla çalışıp daha fazla şey yapacağız. Bu durumdan utanıyorum" dedi. Golde hatası olan Luyindama ise "Şampiyonluktan vazgeçmedik, sadece 1 maçı kaybettik" ifadelerini kullandı.İki kulübün başkanları maç öncesinde dostluk görüntüleri sergiledi. Siyahbeyazlılarda göreve yeni seçilen Ahmet Nur Çebi, ilk kez başkan olarak bir derbiye ev sahipliği yaptı. Ahmet Nur Çebi, G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz ve yöneticilerini karşılarken iki başkan el sıkışarak da dostluk mesajı verdiler ve maçı birlikte izlediler.Maçın 39. dakikasında pas tercihi yüzünden Belhanda ile Babel tartıştı. İkili kafa kafaya gelip sert bir diyaloğa girerken sonrasında ise olay uzamadı. Beşiktaş ile şampiyonluklar yaşayan Babel, eski takımına karşı ilk kez sahadaydı. Beşiktaşlı taraftarlar, top her ayağına geldiğinde Babel'i ıslıklayarak protesto etti.