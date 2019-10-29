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Karaman: Kaçak yapmıyorlar!

“Genç oyuncularımın gayretleri var. Tecrübeli isimler de formaya sahip çıkıyor. Takımımızda kaçak yapan yok”

Giriş Tarihi: 29.10.2019
Karaman: Kaçak yapmıyorlar!
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, oyuncularının gösterdiği performanstan son derece memnun olduğunu söyledi. Karaman şunları söyledi: "İlk 20 dakikadaki oyun bizim kalitemizi karşılayan bir oyun değildi. Golden sonra hemen devamındaki pozisyonlar bize acı olarak dönüyor. Bunlar futbolun doğasında var. Genç oyuncularımız var, onların gayretleri var. Tecrübeli oyuncularımızın formaya sahip çıkmaları var. Kaçak yapmıyorlar... Bu şekilde götüreceğiz. Formanın kıymetini bilen oyuncular kaybetsek de kazansak da mücadelelerini sergiliyorlar. Böyle böyle bu oyuncularımızı kazanıp camiamıza hizmet edeceğiz. Biz mazeretlerin arkasına sığınacak insanlar da değiliz."

STAT ÖNÜNDE BİLET KRİZİ!
Trabzonsporlu taraftarlar kendilerine ayrılan yerleri tamamen doldururken bir de Passolig krizi çıktı. Başakşehir kulübünün kararı ile TFF Passoligleri bu maç için iptal edildi. Birçok Trabzonlu taraftar bu kartlarla biletlerini alırken stada alınmadılar ve biletleri geçersiz sayıldı.
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Karaman: Kaçak yapmıyorlar!
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