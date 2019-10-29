Terim’in şifreleri!

BUGÜN NELER OLDU

erbi sonrasında özeleştiride bulunan Fatih Terim, oyuncu seçiminde hata yaptığını kabul etti."Bazı kişilere son şansları verdik. Ocak ayına kadar bizimle beraber olacaklar.''Mariano, Nagatomo, Belhanda, Feghouli..."Değişmesi gerekenleri veya değişmesi gereken şeyleri değiştireceğiz.''Stoper bölgesi ve de sol bek..."Bundan sonra belki 17-18 yaşındaki futbolcuları da sahada göreceksiniz.''Genç oyuncular, Süleyman Luş-ve Atalay Babacan-GENÇ oyunculara forma şansı vereceğini söyleyen Fatih Terim'in oyuncu listesi ise bir hayli kabarık.17 yaşındaki genç oyuncu, 8 numarada oynuyor.19 yaşındaki futbolcu kanatlarda ve 10 numara bölgesinde forma giyebiliyor.19 yaşındaki oyuncu Nagatomo'dan formayı alabilir.19 yaşındaki genç stoper, Terim'in gözdesi.2000 doğumlu, iki kanatta da oynuyor.Sol açık ve orta sahada oynuyor, ofansta etkili.1999 doğumlu olan Gökay Güney, merkez orta saha ve stoperde oynuyor.17 yaşındaki forvet hazırlık maçlarında oynamıştı.MARIANO ve Nagatomo'dan umudu kesen Fatih Terim, ilk neşteri beklere vuracak. Deneyimli teknik adam,Faslı oyuncu gibiŞener Özbayraklı, Taylan Antalyalı ve Adem Büyük gibi yedekler daha çok süre almaya başlayacak. Altyapıdan Süleyman Luş ve Atalay Babacan da rotasyona girecek.İngiliz kulüplerinin izlediği Luyindama satılırsa, ara transferde öncelik stoper ve sol bekte olacak...