Max Kruse: Şov olsun diye yapmadım

BUGÜN NELER OLDU

, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Max Kruse ile yapılan röportajı sosyal medya hesabından paylaştı. Alman yıldız düşüncelerini şöyle dile getirdi: "Artık bu ülkenin bir parçasıyım. Mili marşı öğrenmemin nedeni buradaki insanlara saygı göstermekti. Dinlediğim zaman çok etkilendim. Burada misafirperverlik Almanya'ya göre farklı. Almanya'da her şey planlıdır. İstiklal Marşı'nı bir önceki milli arada Türkiye'nin maçını izlerken duydum. Odamda, 3-4 hafta içinde öğrendim. Zor oldu ama amacıma ulaştım. Fair Play ödüllerine aday gösterilmek onur. Bunu şov için yapmadım."