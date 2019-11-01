Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Galatasaray, Yunus Akgün ile sözleşmeyi uzattı

, ile sözleşmeyi uzattı

Sarı-kırmızılı kulüp, ile 2023-2024'e kadar geçerli olmak üzere sözleşme yeniledi.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 1.11.2019 18:05 Güncelleme Tarihi: 1.11.2019 18:06
Galatasaray, Yunus Akgün ile sözleşmeyi uzattı

Galatasaray Kulübü, 19 yaşındaki futbolcu Yunus Akgün ile olan sözleşmeyi uzattı.

Galatasaray Sportif AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, Yunus Akgün ile 2023-2024 sezonuna kadar geçerli olmak üzere sözleşme yenilendiği bildirildi.

Açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün'ün sözleşmesi 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır." denildi.

Ayrıca, sarı-kırmızılı kulübün 16 yaşındaki futbolcu Emin Bayram ile 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzaladığı belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray, Yunus Akgün ile sözleşmeyi uzattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN