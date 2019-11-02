A Milli takımımız’ın iki yıldızı UEFA’ya konuştu

BUGÜN NELER OLDU

AVRUPA'NIN bütün büyük takımları EURO 2020'de olacak, biz de bayrağımızın bu takımların yanında dalgalanmasını istiyoruz. Avrupa Şampiyonası çok önemli bir turnuva. Ben 'EURO 2016 sırasında futbolcu olduğumu anladım' desem yanlış olmaz. Böylesine önemli bir turnuvanın,Bu hissiyatı tekrar tecrübe etmek istiyorum. Bu turnuvada daha fazla maç oynamak istiyorum. Bu maçlarda goller atmak ve bu sayede takımımın daha üst turlara ilerlemesine katkıda bulunmak istiyorum.HENÜZ 12 yaşında bir çocukken Milli Takım'ı EURO 2008'de izlemiştim. Küçük bir çocukken, böylesine iyi bir takım, böylesine güzel bir turnuva izlemek,EURO 2020 Avrupa'da yaşayan Türkler için de çok şey ifade ediyor. Herkesin gözü bu turnuvada olacak. Bizim için, takım olarak da çok önem arz ediyor. Ben, çok başarılı olacağımıza inanıyorum. Hem takım hem de ülke olarak buna ihtiyacımız var. Oraya gideceğiz ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz.