Lille başladı Valencia bitirdi! - Valencia 4 - 1 Lille (MAÇ SONUCU)

Şampiyonlar Ligi H grubu 4. maçında Valenica'ya konuk olan Lille 4-1'lik skorla mağlup olarak evine 1 puanla döndü. Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0'lık üstünlükle kapatan Lille, ikinci yarıda Valencia'nın bulduğu 4 gole karşılık veremeyince maçta üzülen taraf oldu. Milli oyuncularımız Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik Lille formasıyla karşılaşmaya ilk 11'de başladı. İşte maça ilişkin tüm detaylar...

Milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Lille ise H Grubu maçında Valencia'ya konuk oldu. Yusuf ve Zeki'nin ilk 11'de sahaya çıktığı Lille, ilk yarısını önde kapattığı karşılaşmayı 4-1 kaybetti.

Lille'in golü 25. dakikada Victor Osimhen atarken, Valencia'nın sayıları 66'da Parejo (pen), 82'de Adama (KK), 84'te Kondogbia ve 90+1'de Ferran imza attı.

Bu sonuçla Valencia puanını 7'ye yükseltirken, son sıradaki Lille 1 puanda kaldı.

Dördüncü hafta maçlarının ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu:

Napoli (İtalya) - Salzburg (Avusturya): 1-1

Liverpool (İngiltere) - Genk (Belçika): 2-1

F Grubu:

Barcelona (İspanya) - Slavia Prag (Çekya): 0-0

Borussia Dortmund (Almanya) - Inter (İtalya): 3-2

G Grubu:

Zenit (Rusya) - Leipzig (Almanya): 0-2

Olympique Lyon (Fransa) - Benfica (Portekiz): 3-1

H Grubu:

Chelsea (İngiltere) - Ajax (Hollanda): 4-4





Valencia (İspanya) - Lille (Fransa): 4-1