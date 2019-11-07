Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > CANLI | Braga - Beşiktaş

CANLI | -

, K Grubu 4. maçında deplasmanda ile karşılaşıyor. 3 maç sonunda 7 puan toplayan Portekiz ekibi grubun zirvesinde yer alıyor. Henüz puanla tanışamayan Beşiktaş ise son sırada. TSİ 23.00'te başlayacak ve Braga Belediye Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı sabah.com.tr'den canlı olarak takip edebileceksiniz.

Giriş Tarihi: 7.11.2019 18:46
CANLI | Braga - Beşiktaş

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. maçında Beşiktaş, Portekiz ekibi Braga'ya konuk oluyır. TSİ 23.00'te başlayacak ve Braga Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Litvanya Futbol Federasyonundan Gediminas Mazeika yönetecek. Mazeika'nın yardımcıları Vytautas Simkus ile Vytenis Kazlauskas. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Braga - Beşiktaş | Canlı takip ve istatistik için tıklayın

Maçtan notlar

Grubundaki ilk 3 maçını mağlubiyetle tamamlayan siyah-beyazlı takım, son sırada bulunuyor. Braga ise 2 galibiyet ve bir beraberlikle 7 puan toplayarak ilk sırada yer alıyor. İstanbul'da oynanan karşılaşmada Beşiktaş, rakibine 2-1 mağlup olmuştu.

N'koudou, Douglas ve Dorukhan sakat

Siyah-beyazlı ekipte Braga maçı öncesi Dorukhan Toköz ve Douglas Santos'un sakatlıkları bulunuyor. Georges-Kevin N'Koudou ise takımdan ayrı bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Bu üç oyuncunun yarınki mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

Lokomotiv Moskova - Juventus maçında Cristiano Ronaldo'dan şok tepki! Gol Aaron Ramsey'e yazılınca...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
CANLI | Braga - Beşiktaş
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN