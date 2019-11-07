CANLI | Braga - Beşiktaş

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. maçında Beşiktaş, Portekiz ekibi Braga'ya konuk oluyır. TSİ 23.00'te başlayacak ve Braga Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Litvanya Futbol Federasyonundan Gediminas Mazeika yönetecek. Mazeika'nın yardımcıları Vytautas Simkus ile Vytenis Kazlauskas. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Braga - Beşiktaş | Canlı takip ve istatistik için tıklayın

Maçtan notlar

Grubundaki ilk 3 maçını mağlubiyetle tamamlayan siyah-beyazlı takım, son sırada bulunuyor. Braga ise 2 galibiyet ve bir beraberlikle 7 puan toplayarak ilk sırada yer alıyor. İstanbul'da oynanan karşılaşmada Beşiktaş, rakibine 2-1 mağlup olmuştu.

N'koudou, Douglas ve Dorukhan sakat

Siyah-beyazlı ekipte Braga maçı öncesi Dorukhan Toköz ve Douglas Santos'un sakatlıkları bulunuyor. Georges-Kevin N'Koudou ise takımdan ayrı bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Bu üç oyuncunun yarınki mücadelede forma giymesi beklenmiyor.