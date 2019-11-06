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  • Lokomotiv Moskova - Juventus maçında Cristiano Ronaldo'dan şok tepki! Gol Aaron Ramsey'e yazılınca...

- maçında 'dan şok tepki! Gol 'e yazılınca...

D Grubu dördüncü maçında İtalyan ekibi deplasmanda Rus ekibi ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 3. dakikasında 'nun kullandığı frikikte kaleci Guilherme'nin ayaklarının altından seken ve kaleye giden topu 'nin tamamlaması ve golün İngiliz futbolcu adına yazılması sonrası Portekizli yıldız bu duruma tepki gösterdi. İşte Lokomotiv Moskova - Juventus maçında yaşanan o anlar...

Giriş Tarihi: 06.11.2019 22:07 Güncelleme Tarihi: 06.11.2019 22:14
Lokomotiv Moskova - Juventus maçında Cristiano Ronaldo'dan şok tepki! Gol Aaron Ramsey'e yazılınca...

, D Grubu dördüncü maçında 'ya konuk oldu. TSİ 20.55'te başlayan karşılaşmanın henüz ilk dakikalarında duran top kazanan Juventus'ta topun başına Portekizli yıldız geçti.

Lokomotiv Moskova - Juventus maçında Cristiano Ronaldo'dan şok tepki! Gol Aaron Ramsey'e yazılınca...

Ronaldo , rakip kalenin sağ çarprazından kullandığı duran topta kaleye yavaş ancak isabetli bir şut attı.

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Lokomotiv Moskova - Juventus maçında Cristiano Ronaldo'dan şok tepki! Gol Aaron Ramsey'e yazılınca...

'nın Rus kalecisi Guilherme topu bloke etmeyi başaramadı ve 33 yaşındaki file bekçisinin bacaklarının arasından geçen meşin yuvarlak, düşük bir süratle kaleye doğru hareketlendi.

Lokomotiv Moskova - Juventus maçında Cristiano Ronaldo'dan şok tepki! Gol Aaron Ramsey'e yazılınca...

Kale çizgisini tamamen geçmek üzere olan topa 'un İngiliz orta sahası sağ ayağıyla vurdu ve golün sahibi Ramsey oldu.

Lokomotiv Moskova - Juventus maçında Cristiano Ronaldo'dan şok tepki! Gol Aaron Ramsey'e yazılınca...

Ronaldo ilk olarak golün kendi adına yazıldığını düşündü ve sevincini takım arkadaşlarıyla birlikte yaşadı.

Lokomotiv Moskova - Juventus maçında Cristiano Ronaldo'dan şok tepki! Gol Aaron Ramsey'e yazılınca...

Hemen ardından golün Ramsey'ye yazıldığını öğrenmesinin ardından 34 yaşındaki oyuncu bu duruma tepki gösterdiği tepki objektiflere böyle yansıdı.

Lokomotiv Moskova - Juventus maçında Cristiano Ronaldo'dan şok tepki! Gol Aaron Ramsey'e yazılınca...

Öte yandan Ramsey bu golle formasıyla bir Avrupa kupası maçında ağları havalandıran ilk Britanyalı oyuncu oldu.

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