Lokomotiv Moskova - Juventus maçında Cristiano Ronaldo'dan şok tepki! Gol Aaron Ramsey'e yazılınca...

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu dördüncü maçında İtalyan ekibi Juventus deplasmanda Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 3. dakikasında Cristiano Ronaldo'nun kullandığı frikikte kaleci Guilherme'nin ayaklarının altından seken ve kaleye giden topu Aaron Ramsey'nin tamamlaması ve golün İngiliz futbolcu adına yazılması sonrası Portekizli yıldız bu duruma tepki gösterdi. İşte Lokomotiv Moskova - Juventus maçında yaşanan o anlar...
Giriş Tarihi: 06.11.2019
22:07
Güncelleme Tarihi: 06.11.2019
22:14
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