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'da Sörloth'tan sevindirici haber

'un, 'deki Aytemiz maçının son bölümünde başına aldığı darbenin ardından hastaneye kaldırılan Norveçli oyuncusu 'un, sağlık kontrolünde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığı bildirildi.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 10.11.2019 20:59 Güncelleme Tarihi: 10.11.2019 21:04
Trabzonspor'da Sörloth'tan sevindirici haber

Trabzonspor'un, Süper Lig'deki Aytemiz Alanyaspor maçının son bölümünde başına aldığı darbenin ardından hastaneye kaldırılan Norveçli oyuncusu Alexander Sörloth'un, sağlık kontrolünde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığı bildirildi.

Trabzonspor Kulübü Doktoru Hakan Ayaz, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Sörloth'un hastanede kontrolden geçtiğini belirterek şunları kaydetti:

"Bu akşam oynadığımız Alanyaspor karşılaşmasında başına aldığı darbe sonrası tedbir amaçlı oyundan alınan ve hastaneye götürülen Alexander Sörloth'un sağlık durumunda yapılan kontroller sonrasında herhangi bir olumsuz bulguya rastlanılmamıştır."

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Trabzonspor'da Sörloth'tan sevindirici haber
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