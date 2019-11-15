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'da şoku

Çekya A Milli Futbol Takımı'nın antrenmanında sakatlanan Trabzonsporlu futbolcu 'ın 6 hafta sahalardan uzak kalabileceği bildirildi.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 15.11.2019 12:13 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019 12:14
Trabzonspor'da Filip Novak şoku

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde, Filip Novak ve Yusuf Sarı'nın sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Çekya Milli Takımı'nın antrenmanında aldığı darbe sonucu sakatlanan oyuncu Filip Novak'ın milli takım doktoru tarafından yapılan ilk muayenesi ve tetkikleri sonucu sağ alt baldır soleus adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği vurgulanan açıklamada, "İlk değerlendirmelere göre 6 hafta civarında sahalardan uzak kalacağı sağlık kurulumuza iletilmiştir. Tedavisine başlanan oyuncumuz, pazar günü Trabzon'a gelecek ve burada kulüp doktorumuz Hakan Ayaz tarafından tekrar değerlendirilerek tedavisine Trabzon'da devam edilecektir." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, kasığındaki ağrıları nedeniyle Ümit Milli Takım'ın kadrosundan çıkarılan Yusuf Sarı'nın da Trabzon'a geleceği ve tedavisine burada başlanacağı kaydedildi.

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Trabzonspor'da Filip Novak şoku
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