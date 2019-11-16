Milletim adına tebrik ediyorum

BUGÜN NELER OLDU

EURO 2020 vizesi aldığımız İzlanda maçının ardından soyunma odasına inen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, oyuncuları kutlamıştı. Soyunma odasında oyuncuları tek tek tebrik eden Başkan Erdoğan, "Şahsım ve milletim adıma Milli Takımımızı tebrik ediyorum" diyerek memnuniyetini dile getirdi. Cumhurbaşkanı, Çağlar Söyüncü'nün yanaklarını sıkarken, Ozan Tufan'a da "Süperdin" diyerek moral verdi.Türkiye, teknik direktör Şenol Güneş göreve geldikten sonra oynadığı 11 maçın sekizinde gol yemedi. Güneş ile Milliler 9 eleme maçında kalesinde sadece 3 gol gördü.