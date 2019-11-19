Son dakika: Galatasaray'a Lemina'dan kötü haber

Galatasaray'da Lemina da sakatlandı... Gabonlu oyuncunun sağ diz iç yan bağında zorlanma belirlendi. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Milli takımda yaşadığı sakatlığın ardından İstanbul'a dönen Mario Lemina sağ diz iç yan bağındaki zorlanma nedeniyle günü tedaviyle geçirdi." ifadeleri yer aldı.

GALATASARAY'IN SAKATLIK AÇIKLAMASI

Galatasaray'ın resmi internet sitesinden sakat ve takımda yer almayan futbolcuların durumuyla ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

"Milli takım kamplarında yaşadıkları sakatlıkların ardından İstanbul'a dönen Fernando Muslera bel ağrısı, Ryan Babel sol dizindeki efüzyon (sıvı birikimi) ve Mario Lemina ise sağ diz iç yan bağındaki zorlanma nedeniyle günü tedaviyle geçirdi.



Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Gambiya ile oynadığı maçta sakatlanarak oyuna devam edemeyen Christian Luyindama'nın sağlık durumu hakkındaki açıklama, oyuncumuzun İstanbul'a döndükten sonra gerçekleştirilecek tetkiklerin ardından yapılacak.



Takımdan ayrı özel program uygulanan oyuncularımızdan Şener Özbayraklı salonda, Younes Belhanda ise sahada çalışma yaptı.



Tedavisinin planlanan programı dâhilinde İspanya'ya giden Radamel Falcao, buradaki tedavi süreci sonrası İstanbul'a dönerek tedavisinin sonraki bölümünü kulübümüzde gerçekleştirecek.



Florin Andone, günü özel bir tedavi programı dâhilinde geçirdi.



Türkiye Milli Takımı kampından dönen Ömer Bayram, günü takımdan ayrı yenilenme çalışması yaparak tamamladı.



Cezayir Milli Takımı ile dün akşam Botsvana'ya karşı forma giyen Sofiane Feghouli, idmanda yer almadı."