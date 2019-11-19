A Milli Takım'ın yıldızları için devler kapışıyor

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazanana A Milli Takım'ın yıldızlarını, Avrupa'nın dev kulüpleri yakından takip ediyor. Peki hangi futbolcumuzu hangi Avrupa devi istiyor? İşt detaylar... Türkiye, EURO 2020 Elemeleri'nden destan yazarak çıkarken, Milli futbolcularımız da Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına takıldı. Teknik direktör Şenol Güneş'in talebeleri, büyük bir mücadele örneği göstererek hem Milli Takım hem de kendi kariyerleri için parlak bir gelecek hazırladılar. AVRUPA'YI SALLAYACAKLAR Genç yıldızlarımız, Avrupa devleri arasında rekabet ortamı oluşturmaya şimdiden başladı. Leicester City'de performansıyla büyük takdir toplayan Çağlar Söyüncü Manchester United'ın takibinde. Roma'daki muhteşem futboluyla göz doldurduktan sonra sakatlanan ancak bu sakatlığını atlatan Cengiz Ünder de Manchester United'ın göz hapsinde. İtalyan devi Juventus'ta forma giyen ve Milli Takım'da savunmanın bel kemiği olan Merih Demiral'ın peşinde ise Real Madrid, Barcelona, Milan ve Arsenal var. Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır'ı Liverpool izliyor.