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'ın yıldızları için devler kapışıyor

'na katılmaya hak kazanana 'ın yıldızlarını, Avrupa'nın dev kulüpleri yakından takip ediyor. Peki hangi futbolcumuzu hangi Avrupa devi istiyor? İşt detaylar...

SABAH Spor
Giriş Tarihi: 19.11.2019 09:24 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 09:37
A Milli Takım'ın yıldızları için devler kapışıyor

Türkiye, EURO 2020 Elemeleri'nden destan yazarak çıkarken, Milli futbolcularımız da Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına takıldı.

A Milli Takım'ın yıldızları için devler kapışıyor

Teknik direktör Şenol Güneş'in talebeleri, büyük bir mücadele örneği göstererek hem Milli Takım hem de kendi kariyerleri için parlak bir gelecek hazırladılar.

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A Milli Takım'ın yıldızları için devler kapışıyor

AVRUPA'YI SALLAYACAKLAR

Genç yıldızlarımız, Avrupa devleri arasında rekabet ortamı oluşturmaya şimdiden başladı.

A Milli Takım'ın yıldızları için devler kapışıyor

Leicester City'de performansıyla büyük takdir toplayan Çağlar Söyüncü Manchester United'ın takibinde.

A Milli Takım'ın yıldızları için devler kapışıyor

Roma'daki muhteşem futboluyla göz doldurduktan sonra sakatlanan ancak bu sakatlığını atlatan Cengiz Ünder de Manchester United'ın göz hapsinde.

A Milli Takım'ın yıldızları için devler kapışıyor

İtalyan devi Juventus'ta forma giyen ve Milli Takım'da savunmanın bel kemiği olan Merih Demiral'ın peşinde ise Real Madrid, Barcelona, Milan ve Arsenal var.

A Milli Takım'ın yıldızları için devler kapışıyor

Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan ÇakırLiverpool izliyor.

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