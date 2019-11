Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu (CANLI)

Türk basınının öncü kuruluşu SABAH Gazetesi, Türk futbolunun geleceğini tasarlamaya yönelik başlattığı Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nun (UFEF) ikincisini bugün düzenliyor. Sarıyer'deki Borsa İstanbul Yerleşkesi'nde bir gün sürecek olan organizasyon, 09.30'dan 17.00'ye kadar devam edecek. Türk futbolunun marka değerini artırmayı hedefleyen zirve, bilgi ve bilinç üreterek kamuoyu yaratma amacıyla futbol dünyasının önemli isimlerini bir araya getiriyor.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Sahip olduğumuz tesisler, alt yapı imkanlarımız, hepimizin malumu. Pek çok ülkenin 40-50 yılda yapacağı tesisleri, 17 yıl gibi bir zamanda gerçekleştirdik. Avrupa'nın en modern statlarına, en kaliteli tesislerine sahibiz" dedi.



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Futbol Ekonomi Formu'nda açıklamalarda bulundu. Organizasyonun herkes için hayırlı olması temennisinde bulunan Kasapoğlu," Sporumuz futbolumuz ve geleceği adına önemli formun, herkese hayırlar, bereketler getirmesini temenni ediyorum. Futbolu tüm paydaşlarını birlikte konuşmak, geleceğini tasarlamak önemli bir açılım, misyon" ifadelerini kullandı.

Futbolun eğlence sektörünü domine eden bir spor faaliyeti olduğuna dikkati çeken Bakan Kasapoğlu, "Her yıl istikrarlı bir şekilde büyüye, büyük bir endüstriyi bünyesinde barından, cağımızın eğlence sektörünü domine eden bir spor faaliyeti olarak ele almak gerekiyor. Dünya futbol ekonomisi 50 milyar Dolar'ı aşmış durumda. Avrupa'da bu ekonominin 3'te 2'sini tek başına yürütüyor. Bunun da yüzde 15'i de İtalya, Fransa, Almanya'yı da kapsayan 5 büyük ligde toplanıyor. Elde ettikleri gelir 15-18 milyar Euro arasında. Ülkemize baktığımız zaman ise sadece Süper Lig'in değeri 615 milyon Euro. Avrupa'da 7'nci sırada olsak da ilk 10'a giremeyen Hollanda, 1 milyar Euro ile Türkiye'nin üstünde gelire sahip. Hak ettiğimiz değeri kazandırmak önemli bir misyon. Çok önemli, radikal kararlar almamız gereken süreci birlikte yaşıyoruz. Premier Lig'i örnek aldığımızda orası bir şirket ve bu şirket en üst yetenek, dolu tribün hedefleriyle kurulmuş bir yapı. Kurulum kadar pazarlama da önemli. 27 yılda Premier Lig'in bu noktaya gelmesinin sebebi hızlı oyun, oynanan oyununun cazibesi, ligin kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalar, statların tamamına yakınının dolu olması... Premier Lig, İngiltere devletine 2.1 milyon Sterlin vergi üretmiş durumda. Türkiye olarak bu konuda bu endüstrinin dominolarından birisi haline gelmek için futbola bütüncül bir bakış açısıyla hep birlikte bakmak zorundayız" diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, seyirci ortalamasına bakıldığıda Avrupa'da en yüksek oranda artış gösteren liglerden birinin Süper Lİg olduğunu ifade ederek, "Sahip olduğumuz tesisler, alt yapı imkanlarımız, hepimizin malumu. Pek çok ülkenin 40-50 yılda yapacağı tesisleri, 17 yıl gibi bir zamanda gerçekleştirdik. Avrupa'nın en modern statlarına, en kaliteli tesislerine sahibiz. Futbolun şahlanışını hep birlikte göreceğimize inanıyorum. Sürdürülebilir bir anlayışla futbolu yönetmemiz lazım. Süper Lig kulüplerinin toplam borcu 15 milyar Dolar'a yakın. Ligin toplam geliri ise 4 milyar Dolar'ın biraz üstünde. Her yıl 10 milyara yakın açık yaşadığımız görülüyor. Bunun bu şekilde devam etmeyeceğini hep birlikte görüyoruz. Aklın yolu bir. Atılacak adımlar belli. Ancak, özellikle ifade etmek istiyorum yönetimlerimizin sportif başarıya değil, finansal, idari disipline eş güdümlü olarak odaklanmaları gerektiğine inanıyorum. Stratejilerin üretilmesi gerektiğine inanıyorum. Futbol ekonomisinin sadece yayın haklarından ibaret olmadığını anlamamız gerekiyor. Sponsorlar, spor ekonomisinin en önemli yapı taşlarından birisi. Sponsorların var olmalarını sağlamalıyız. Küresel bir rekabet alanında özel bir sektörden gelecek desteklerin çok önemli olduğuna inanıyorum. Açıkları devlet desteği üzerinden kapatmak, devleti en büyük sponsor yapar. Bu da sürdürülebilirlik açısından rasyonel değil" şeklende konuştu.

"SPONSORLARI YENİDEN SEKTÖRE KAZANDIRMAK GEREKİYOR"

Sponsorları yeniden sektöre kazandırmak gerektiğinin altını çizen Bakan Kasapoğlu, "Kaliteyi yükseltecek olan elbette kulüpler. Seyircilere ne sunduğumuzu analiz etmemiz gerekiyor. Her açından pozitif futbol anlayışına yönelmemiz lazım. Seyirci; hem sahada hem tesiste hem de oyuncu olmaktan keyif almalı. Sığ kavgalardan seyircilerimizi başka yöne çekmemiz lazım. Milli takım enerjisini hep birlikte yaşadık. Ben hocanın, oyuncuların, federasyonun EURO 2020'de de bizi güçlü bir şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. EURO 2020'nin sonra sırada Tokyo var. Tokyo bizim için önemli bir süreç. Tüm branşlarda başarı bir temsili hep birlikte gerçekleştireceğimize inanıyorum. Her bireyin günlük yaşamının bir diliminde sporu öncelik olarak düşünmesi ve eyleme geçirmesi çok önemli. Her türlü imkanımız var. Futbol, yüzme, basketbol... 3 bine yakın mahallede futbol alanlarımız var. Cumhurbaşkanımızın spor vizyonu çok önemli. Bizlere de bu çıtayı yükseltme görevi düşüyor. Sporumuzun sorunlarını tartışacağımız bir çalıştayı, tüm tarafları bir araya getirerek toplayacağız. Daha çok çalışacağız, beraber olacağız. Her sektörde milli olarak başarıyı yakalayacağız. Bu forum gerçekten çok önemli. Bu değerli formun hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

NİHAT ÖZDEMİR : "1 GÜN RAKİP 364 GÜN DOST OLMALIYIZ"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Nihat Özdemir, "Futbol ailesi olarak omuz omuza vermeliyiz. Verirsek büyük bir güç doğacaktır, bunun yolu da dostça rekabetten geçiyor" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Nihat Özdemir, Uluslararası Futbol Ekonomi Formu'nda açıklamalarda bulundu. Nihat Özdemir, "Ekonomide dünyada söz sahibi olan ülkesiyiz. Futbol ekonomisinde de Avrupa'da 6'ncı sıradayız. 2 milyar dolara varan bir hacme sahibiz. Bu toplamda en büyük gelir kalemini yayınlar oluştururken, stadyum gelirleri, futbolcu satışları ve diğer gelirler bu ekonomiyi oluşturuyor. Gelir olarak hedefimiz yüksek seviyeye çıkmaktır. Bunu sağlayacak olanda sportif başarı ve marka değeri olacaktır" diye konuştu.

"A MİLLİ TAKIM BÜYÜK BİR BAŞARI SAĞLADI"

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası finallerine katılarak büyük bir başarı sağladığını kaydeden Nihat Özdemir, "Bunu ülke ekonomisine büyük bir katkısı olduğu gibi federasyona da önemli bir katkısı olacaktır. Başta Şenol Güneş olmak üzere oyuncularımıza da teşekkür ediyor, şampiyonada da bizi gururlandıracaklarına ve marka değerine artı değer katacaklarına yürekten inanıyorum. Milli takımın başarısı liglerdeki rekabet için çok önemli. Futbol federasyonu olarak bizler marka değerinin atması için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ile bir araya geldik ve daha fazla bir araya geleceğiz. Yapısal anlamda gerçekleştirilmesi gereken birçok iş var. Futbol ailesi olarak omuz omuza vermeliyiz. Verirsek büyük bir güç doğacaktır, bunun yolu da dostça rekabetten geçiyor. Premier Lig en büyük ekonomik yapıya sahip lig durumunda. Geçtiğimi Ağustos'un 14'ünde ülkemizde oynanan UEFA Süper Kupa finalinde Chelsea-Liverpool maçına ev sahipliği yaptık. İki takımın mücadele öncesinde gala yemeğinde ortak sözleri oldu; 'Biz her gün dostuz, bir gün rakibiz' dediler. Biz de 'bir gün rakip 364 gün dost olmalıyız' dedik. Futbol pastasını büyütmeli, lezzet katmalı ve değerleştirebilmeliyiz. Süper Lig'in izlenme oranını arttırmalıyız. Yayıncı kuruluş 100 ülkede yayın yapmakta ve teşekkür ediyoruz yeni pazarlar yaratmalıyız. Süper Kupa'nın yapısında değişikliğe giderek 4 takımlı bir finalle oynaması değer katacaktır" şeklinde konuştu.

"GELİRLERİN 3-5 KATINI HARCAMA LÜKSÜMÜZ YOK"

Gençlere yatırım yapmanın ve Avrupa'ya ihraç etmernin önemli bir gelir kaynağı olacağını dile getiren Nihat Özdemir, "Avrupa'da birçok kulüp Şampiyonlar Ligi gelirleri ile gelişiyor ve büyüyor. Avrupa kupalarına sürekli katılım ve başarı şart. Bir değil iki takım göndermeliyiz. 2007-2008'den bu yana tek takımla katılıyoruz. Kaybı siz hesap edin. Son yıllarda beklenen gelirden çok uzağız. Bu tabloyu tersine çevirmeliyiz ve başarıya odaklanmalıyız. Futbol ailesi olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a büyük destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Futbola bu kadar yatırım yapan başka bir ülke yoktur. Her geçen gün gelir artıyor ama kontrolsüz bir harcama var. Gelirlerin 3-5 katını harcama lüksüzüm yok. Federasyon olarak denk bütçeye çok önem veriyoruz. Kulüp lisans yönetmenliğini yeniledik ve harcama limiti getirdik. Herkes ayağını yorganına göre uzatmasını istiyoruz. Ocak ayından itibaren can yakacak kararlar almak zorunda kalacağız. Puan silme, para cezaları küme düşürme cezaları uygulanacak. Mali düzlüğe çıkmak için Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrrem Kasapoğlu biz çok destek verdi ve futbol ailesi olarak çok teşekkür ediyorum" dedi.

MEHMET SEPİL : "A MİLLİ TAKIM'IN BAŞARISI ÇOK ÖNEMLİ BİR MİLAT"

Kulüpler Birliği Vakfı ve Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020'ye katılarak elde ettiği başarının Türk futbolu için milat olabileceğini kaydetti.

Milli takımın çok önemli bir başarı kazandığının altını çizen Sepil, "Bu başarıyı dikkatle izleyip, sebeplerini doğru yere koymak gerekiyor. Kalıcı başarı olmanın özelliklerini taşıyor. A Milli Takım'ın kazandığı başarının Türk futbolu için çok önemli milat olabileceğini görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Mehmet Sepil, şunları aktardı:

"Kulüpler Birliği Vakfı olarak aynı başarıyı gösterdiğimizi söyleyemeyiz. Sebepleri bellidir. Tamamen kulüplerin ekonomik olarak bulundukları durum. Bunun farkındayız. TFF'nin yardımıyla kulüpleri ekonomik olarak doğru yola taşıyacak tedbirleri aldık. Kendi içimizde düzeltmemiz gereken şeyler için önemli başlangıç yaptık. Buna devam edeceğiz. Önümüzde birçok çalışma var. Ülke olarak çok şanslıyız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın futbola ve spora ilgisi çok büyük. Bu konuda çok şanslıyız. Sorunlarımızı doğru teşhis ederek en uygun şekilde çalışmaya hazırız. Forumun Türk sporu için yararlı olmasını diliyorum."

BORSA İSTANBUL AŞ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET HAKAN ATİLLA: "BORSA İSTANBUL OLARAK KULÜPLERE HER ZAMAN DESTEK OLMAK İSTİYORUZ"

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, futbol kulüplerine destek olmak istediklerini belirterek, "Özellikle döviz risklerini yönetme konusunda uyguladığımız ürün ve hizmetlerle kendilerine yardımcı olmak bu konuda elimizden geldiğince yol göstermek istiyoruz. Aynı şekilde borçlanma anlamında da kulüplerimizin ihtiyacı olan finansman kaynaklarını sermaye piyasaları yoluyla elde etmesinin önünü açmak için her türlü gayreti göstereceğimizi bilmenizi istiyorum." dedi.

Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu için çalan gong töreni; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Sabah Gazetesi İcra Kurulu Üyesi ve Reklam Genel Müdürü Ceyda Uzman'ın katılımıyla Borsa İstanbul'da gerçekleştirildi.

Gong töreninde konuşan Atilla, futbolun spor aktivitelerinde önemli bir paya sahip olduğunu aktararak, "Futbolu artık spor olarak değerlendirmek pek mümkün görünmüyor. Çünkü milyar dolar seviyesine ulaşan gelirler, özellikle kulüplerin piyasa değerleri ve dönen parasal işlem hacmine baktığımızda artık burada farklı bir ekosistemden bahsettiğimizi çok rahat söyleyebilirim." diye konuştu.

Atilla, Borsa İstanbul olarak kulüplere her zaman bu anlamda destek olmak istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Özellikle döviz risklerini yönetme konusunda uyguladığımız ürün ve hizmetlerle kendilerine yardımcı olmak bu konuda elimizden geldiğince yol göstermek istiyoruz. Aynı şekilde borçlanma anlamında da kulüplerimizin ihtiyacı olan finansman kaynaklarını sermaye piyasaları yoluyla elde etmesinin önünü açmak için her türlü gayreti göstereceğimizi bilmenizi istiyorum. Borsa İstanbul'da benim rolüm tüm bu çalışmaları, faaliyetleri desteklemek. Benim ailem de uzun yıllar Gençlik ve Spor Bakanlığı'na hizmet etti. Bunu Bakanımıza arz etme fırsatı buldum. O yüzden manevi olarak da bu tarz alanlarda destek olunmasına şahsen de ön ayak olmak istiyorum. Bu vesileyle Milli Takımımıza elde ettiği başarılar için teşekkürlerimi sunuyorum ve tebrik ediyorum. İnşallah daha da iyi sonuçlar edeceklerdir."

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ BAŞKANI HÜSEYİN AYDIN: KULÜPLERE NEFES ALDIRDIK

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın, kulüplere nefes aldırdıklarını belirterek, "Kimsenin borcunu silmedik. Kulüpler de, TFF de, biz de ne yapılması gerekiyorsa onu yaptık" dedi.

TBB Başkanı Hüseyin Aydın, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda açıklamalarda bulundu.

Kulüplere nefes aldırdıklarını ifade eden Aydın, "Türkiye'nin gelirle ilgili bir sorunu yok, hatta gelirler çok iyi. Süper Lig, ilk 10 lige bakıldığında 7'nci sırada. Gider yönetiminde sorun var. UEFA kriteri, 'maaş ödemeleri gelirin şu kadarı olmalı' derken biz çok üstünde kalıyoruz. Pahalı hoca veya futbolcu, gelir de elde edemiyorsan açık veriliyor. Maaş oranı gelirin yüzde 50'si olmalı, bizde yüzde 80. Gider iyi yönetilmediğinde kulüpler faiz öder duruma gelmiş. Bankalar da bundan rahatsızlık hissetmemiş ama hissetmeli, hissettik. Toplam 10 milyar bir borçtan bahsediyoruz. 12 banka ve 15 faktoring; her biriyle bir kredi ilişkisi var. Faizi bile ödenemiyor. Tek başına bunu yapamazdık ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile birlikte hareket ettik. Sistemin normalleşmesini sağladık. Banka-müşteri ilişkisi var. Kulüplerin çoğu A.Ş.. Kimsenin borcunu silmedik. Cari piyasa koşulları ne getiriyorsa onu yaptık . Hibe de yapmadık. Yeni kurallar ve koşullar getirdik" diye konuştu.

"İLK DEFA BÜTÇE KAVRAMI GETİRDİK"

İlk defa bütçe kavramını getirdiklerini vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"İlk defa bir bütçe kavramı getirdik. Bütçenize göre harcama yapacaksınız. Gideri yönetmeyenlerin geliri ne olursa olsun sonuç hüsran. TFF ile bu bütçenin kurallarına göre izlenip izlenmediği, yapılıp yapılmadığının kuralları koyuldu. İlk yıl yüzde 30, ikinci yıl ise 15 bir opsiyon koyuldu. Bu bir uyum dönemi. 70-80 milyon Euro'luk takımın 3-4 yıllık kontratlarla hemen değişim yapması zor. Hemen 20 milyonluk bir kadroya düşülmüyor. Disiplinin sağlandığı, kuralların uygulandığı bir dönem olacak. Ekonominin de futbolun içinde konuşulması gerekiyor. Kulüpler samimi olarak bir kefalet ya da taahüdü olmayan bir imza atıyor. Kurumsal kimlik olarak kurgulanan yapıya imza atılarak bir beyan; esas olan da samimiyet. Bir başkan geldi, 'bir miktar verdik kulübe, giderken alacağım' diye bir şey yok. Gelir ve gideri disiplin altına aldık. En iyi futbolcuyu alabilirisiniz, istediğiniz oyuncuyu kadronuza katabilirsiniz ama bizim koyduğumuz kurallara uymazsanız federasyon ceza veriyor, mesela puan silme cezası."

"KAYYUM OLMAYACAK"

"Bu işi birlikte götüreceğiz ki 6 milyarlık bir bütçe var ve onun da geri gelmesi lazım" diye sözlerini sürdüren Aydın, şöyle devam etti:

"Sürdürülebilirlik ve yaşatmaktan yanayız. Neyi yaparsanız uygundur ne yapmazsanız uygun değildir. Açık verildiğinde gerektiğinde lisans verilmeyebilir. Asli iş federasyonun. Biz iş ortağıyız. Finans anlamında katkıda bulunan, kural koyan değiliz. Yasal sınırları içinde tahammül gösteriyoruz. İyi çalışıldığında iyi neticeler elde edilir. Finansal olarak kötü yönetilen bir kulübün saha sonucunun iyi olacağını düşünmek yanlış olur. Devlet büyük büyük stadyumlar yapıyor, bunun içini doğru doldurmalıyız. Paranın geriye dönmesini istiyoruz. Kurallara uyulmadığında saha içinde uyarı alınıyorsa, biz de sarı-kırımızı kartları uygulayacağız o da hukuki bir durum. Kayyum falan da olmayacak. Kulübün yöneticileri var ve bu işi onlar yapıyor. Düzenli yönetilecek. Gelirde ilk 7'deyiz. Her lig artı ile kapatırken biz sezonu negatif ile kapatıyoruz. İki sene anapara yok, faiz alıyoruz. Faiz almadığımızda borç büyüyor. Borcu büyütmeyecek her firmaya olumlu bakıyoruz. Borcu büyümedikçe ve nakit akışı varsa devam etmesini istiyoruz. Faiz alınmadığında yönetilemez hale geliyor. Borçlar şu an yönetilebilirdir."

Dört büyük kulüp içinde ilk anlaşmayı Trabzonspor ile yaptıklarını hatırlatan TBB Başkanı Hüseyin Aydın, "4 büyük kulüp içinde ilk önce Trabzonspor ile anlaştık. İyi bir anlaşma oldu, güzel devam ediyor. Beşiktaş ile yaptık. Beşiktaş ile anlaştık. Yeni başkanın bir talebi oluyor. Galatasaray ile yaptık. Fenerbahçe ile olumlu görüşmeler sürüyor. Anadolu'da Konyaspor ile Kayserispor ile yaptık. Bize gelip de yapmadığımız var mı? Reddettiğimiz yok, görüşmeler sürüyor. Süper Lig'in gelirleri çok iyi. 8'de 1'e düşüyor gelirler. Süper Lig'deki bir takımın 1'inci Lig'e düşmesi en korktuğumuz bir durum. Ligde kalabilir mi, bir korku salınırsa para vermek zor oluyor" dedi.