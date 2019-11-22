Açıklar sürekli devlet tarafından kapatılamaz

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nun futbolu tüm paydaşları ile birlikte konuşmak ve geleceği tasarlamak açısından önemli
olduğunu söyledi. Futbolun eğlence sektörünü domine eden bir spor faaliyeti olduğuna dikkati çeken Kasapoğlu, "Dünya futbol ekonomisi 50 milyar doları aşmış durumda.
Bunun yüzde 15'i, 5 büyük ligde toplanıyor. Süper Lig'in değeri 615 milyon Euro.
Premier Lig'i örnek aldığımızda dolu tribün hedefiyle kurulmuş bir yapı. İngiltere devletine 2.1 milyon Sterlin vergi ödemiş. Türkiye bu konuda bu endüstrinin dominolarından birisi haline gelmek için futbola bütüncül bir bakış açısıyla hep birlikte bakmak zorundayız" diye konuştu.
SADECE YAYIN GELİRİ YETERLİ DEĞİL
Bakan Kasapoğlu, seyirci ortalamasına bakıldığında Avrupa'da en yüksek oranda artış gösteren liglerden birinin Süper Lig olduğunu ifade edip, "Pek çok ülkenin 40-50 yılda yapacağı tesisleri, 17 yıl gibi bir zamanda gerçekleştirdik.
Yönetimlerimizin de sportif başarıya değil, finansal, idari disipline eş güdümlü olarak odaklanmaları gerektiğine inanıyorum. Futbol ekonomisinin sadece yayın haklarından ibaret olmadığını anlamamız gerekiyor.
Sponsorlar, spor ekonomisinin en önemli yapı taşlarından birisi. Sponsorların var olmalarını sağlamalıyız. Açıkları devlet desteği üzerinden kapatmak, devleti en büyük sponsor yapar.
Bu da sürdürülebilirlik açısından rasyonel değil" ifadesini kullandı.
HEDEF HER SEKTÖRDE MİLLİ BAŞARI
Sponsorları sektöre kazandırmak gerektiğinin altını çizen Bakan Kasapoğlu, "Kaliteyi kulüpler. Seyircilere ne sunduğumuzu analiz etmemiz gerekiyor. Seyirci; hem sahada hem tesiste hem de seyirde keyif almalı. Sığ kavgalardan seyircilerimizi başka yöne çekmeliyiz.
EURO 2020'den sonra Tokyo Olimpiyatları var. Cumhurbaşkanımızın spor vizyonu çok önemli. Bizlere çıtayı yükseltme görevi düşüyor.
Her sektörde milli başarıyı yakalayacağız. Bu değerli forumun hayırlara vesile olmasını diliyorum"
dedi.
MEHMET SEPİL: MİLLİ BAŞARI MİLAT OLACAK
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, A Milli Takım'ın EURO 2020'ye gitmesini kutlarken, kulüpler adına özeleştiride bulundu: "Milli Takımın başarısını izleyip sebepleri de doğru yere koymalıyız. Bu başarıya baktığımızda kalıcı bir başarı olmanın özelliğini taşıyor.
Oyunculara baktığımızda bu başarının Türk futbolu için önemli bir milat olabileceğini görüyoruz. Süper Lig kulüpleri olarak aynı başarıyı gösterdiğimizi söyleyemeyiz.
Bunun sebepleri bellidir. Tamamen ekonomik olarak kulüplerin bulunduğu durumdur. Kulüpler olarak sürecin farkındayız. Dolayısıyla TFF'nin de yardımıyla bunu engelleyecek, kulüpleri ekonomik olarak doğru yola taşıyacak tedbirleri aldık. Önümüzde yapmamız gereken birçok çalışma var."
BORSADA GONG, UFEF İÇİN ÇALDI
Borsa İstanbul, Takas İstanbul, Merkezi Kayıt İstanbul, Kuzey Marmara Otoyolu, Spor Toto ve Ziraat Bankası'nın
katkılarıyla gerçekleştirilen
Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu (UFEF)
gong töreni ile başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu
, Borsa İstanbul AŞ Genel
Müdürü Mehmet Hakan Atilla
, Borsa İstanbul
Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan
, Kulüpler
Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil
, Türkiye Futbol
Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir
ve SABAH
Gazetesi İcra Kurulu Üyesi ve Reklam Genel
Müdürü Ceyda Uzman
gongu çalarak startı verdi.
HAKAN ATİLLA: DESTEĞE HAZIRIZ
Borsa İstanbul olarak kulüplere destek olmak istediklerini vurgulayan Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Hakan Atilla, "Kulüplerimize döviz risklerini yönetme konusunda uyguladığımız ürün ve hizmetlerle yardımcı olmak, bu konuda elimizden geldiğince yol göstermek istiyoruz. Borçlanma anlamında da kulüplerimizin ihtiyacı olan finansman kaynaklarını sermaye piyasaları yoluyla elde etmesinin önünü açmak için gayreti göstereceğimizi bilmenizi istiyorum" şeklinde konuştu.
AİLE FOTOĞRAFI
SABAH&Daily Sabah Yazılı Medya İcra Kurulu üyesi Reklam Genel Müdürü Ceyda Uzman, Sabah Spor Müdürü Murat Özbostan, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'na katılımlarıyla destek veren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan, Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, TFF yöneticileri ve kulüp idarecileri birlikte poz verdi.