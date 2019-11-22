Açıklar sürekli devlet tarafından kapatılamaz

SEPİL

BUGÜN NELER OLDU

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu,olduğunu söyledi. Futbolun eğlence sektörünü domine eden bir spor faaliyeti olduğuna dikkati çeken Kasapoğlu,Bunun yüzde 15'i, 5 büyük ligde toplanıyor.Premier Lig'i örnek aldığımızda dolu tribün hedefiyle kurulmuş bir yapı. İngiltere devletine 2.1 milyon Sterlin vergi ödemiş. Türkiye bu konuda bu endüstrinin dominolarından birisi haline gelmek için futbola bütüncül bir bakış açısıyla hep birlikte bakmak zorundayız" diye konuştu.Bakan Kasapoğlu, seyirci ortalamasına bakıldığında Avrupa'da en yüksek oranda artış gösteren liglerden birinin Süper Lig olduğunu ifade edip,Yönetimlerimizin de sportif başarıya değil, finansal, idari disipline eş güdümlü olarak odaklanmaları gerektiğine inanıyorum.Sponsorlar, spor ekonomisinin en önemli yapı taşlarından birisi. Sponsorların var olmalarını sağlamalıyız.Bu da sürdürülebilirlik açısından rasyonel değil" ifadesini kullandı.Sponsorları sektöre kazandırmak gerektiğinin altını çizen Bakan Kasapoğlu, "Kaliteyi kulüpler.EURO 2020'den sonra Tokyo Olimpiyatları var.Her sektörde milli başarıyı yakalayacağız.dedi.Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, A Milli Takım'ın EURO 2020'ye gitmesini kutlarken, kulüpler adına özeleştiride bulundu: "Milli Takımın başarısını izleyip sebepleri de doğru yere koymalıyız.Oyunculara baktığımızda bu başarının Türk futbolu için önemli bir milat olabileceğini görüyoruz.Bunun sebepleri bellidir. Tamamen ekonomik olarak kulüplerin bulunduğu durumdur. Kulüpler olarak sürecin farkındayız. Dolayısıyla TFF'nin de yardımıyla bunu engelleyecek, kulüpleri ekonomik olarak doğru yola taşıyacak tedbirleri aldık. Önümüzde yapmamız gereken birçok çalışma var."katkılarıyla gerçekleştirilenUluslararası Futbol Ekonomi Forumu (UFEF)gong töreni ile başladı. Gençlik ve Spor Bakanı, Borsa İstanbul AŞ GenelMüdürü, Borsa İstanbulYönetim Kurulu Başkanı, KulüplerBirliği Vakfı Başkanı, Türkiye FutbolFederasyonu Başkanıve SABAHGazetesi İcra Kurulu Üyesi ve Reklam GenelMüdürügongu çalarak startı verdi.Borsa İstanbul olarak kulüplere destek olmak istediklerini vurgulayan Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Hakan Atilla, "Kulüplerimize döviz risklerini yönetme konusunda uyguladığımız ürün ve hizmetlerle yardımcı olmak, bu konuda elimizden geldiğince yol göstermek istiyoruz. Borçlanma anlamında da kulüplerimizin ihtiyacı olan finansman kaynaklarını sermaye piyasaları yoluyla elde etmesinin önünü açmak için gayreti göstereceğimizi bilmenizi istiyorum" şeklinde konuştu.SABAH&Daily Sabah Yazılı Medya İcra Kurulu üyesi Reklam Genel Müdürü Ceyda Uzman, Sabah Spor Müdürü Murat Özbostan, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'na katılımlarıyla destek veren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan, Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, TFF yöneticileri ve kulüp idarecileri birlikte poz verdi.