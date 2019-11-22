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, maçına hazır

, 'in 12. haftasında yarın deplasmanda 'la oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 22.11.2019 16:18
Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor maçına hazır

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve pres oyunlarıyla süren idman, tam sahada yapılan taktik ağırlık maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş'ta tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz, Douglas Santos ve Erdem Seçgin'in antrenmana katılmadığı ifade edildi.

Konya'ya bugün gidecek siyah-beyazlı takım, burada maç saatini bekleyecek.

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Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor maçına hazır
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