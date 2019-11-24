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, Süper Lig'in 12. haftasında 'a konuk oluyor. Geride kalan 11 haftada 20 puan toplayan Fenerbahçe son 4 maçında 3 galibiyet aldı. Ev sahibi ekip ise son 5 maçında yenilgi yüzü görmedi. 20.00'de başlayacak karşılaşmayı sabah.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 24.11.2019 18:20 Güncelleme Tarihi: 24.11.2019 18:22
CANLI | Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, Yeni Malatya Stadyumu'nda Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor. 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Erdem Bayık yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan. VAR hakemi olarak Mustafa Öğretmenoğlu; AVAR hakemi olarak da Esat Sancaktar görev alacak. Maç beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe | Canlı takip ve istatistik için tıklayın

İlk 11'ler

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa Akbaş, Sakıb Aytaç, Acquah, Robin Yalçın, Gökhan Töre, Guilherme, Bifouma, Jahovic

Fenerbahçe: Altay, Hasan Ali, Serdar, Zanka, Dirar, Emre, Gustavo, Ozan, Tolga, Moses, Alper

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CANLI | Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe
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