CANLI | Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, Yeni Malatya Stadyumu'nda Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor. 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Erdem Bayık yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan. VAR hakemi olarak Mustafa Öğretmenoğlu; AVAR hakemi olarak da Esat Sancaktar görev alacak. Maç beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

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İlk 11'ler

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa Akbaş, Sakıb Aytaç, Acquah, Robin Yalçın, Gökhan Töre, Guilherme, Bifouma, Jahovic

Fenerbahçe: Altay, Hasan Ali, Serdar, Zanka, Dirar, Emre, Gustavo, Ozan, Tolga, Moses, Alper