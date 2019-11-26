Galatasaray Club Brugge maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Maç öncesi son dakika gelişmesi!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkma hayallerinin sona ermesinin ardından yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmek istiyor. Bunun için de geriye kalan iki maçında da mutlaka puan ya da puanlar kazanması gerekiyor. Teknik Direktör Fatih Terim, Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele öncesi sahaya süreceği ilk 11'ini netleştirdi. Maçı canlı ve şifresiz olarak izlemek isteyen futbol severler ise ''Galatasaray Club Brugge maçı hangi kanalda'' sorusuna cevap arıyor. Peki, Galatasaray Club Brugge maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'lere ve maç öncesi son dakika gelişmelerine ayrıntılardan ulaşabilirsiniz.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Teknik Direktör Fatih Terim'in Club Brugge'ye karşı sahaya şu 11'i sürmesi bekleniyor.

Kaleci: Muslera

Defans: Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo

Orta Saha: Lemina, Seri, Ömer Bayram, Feghouli, Belhanda

Forvet: Adem Büyük

GALATASARAY CLUB BRUGGE MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türk Telekom Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak müsabakayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Bu maçın yayın kanalı da belli oldu.

İşte ayrıntılar;