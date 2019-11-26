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maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Maç öncesi son dakika gelişmesi!

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz A grubunda beşinci maçına çıkıyor. Sarı kırmızılı takım oynadığı maçlarda henüz galibiyet ile tanışamazken, puan durumu tablosuna göre grupta son sırada yer alıyor. Bir üst tura çıkma hayallerinin sona ermesinin ardından Fatih Terim ve öğrencileri yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam etmek istiyor. Öte yandan maçı canlı ve şifresiz olarak izlemek isteyen futbol severler maçı yayın kanalı bilgilerini araştırmaya başladı. maçı hangi kanalda sorusunun cevabı merak konusu oldu. Peki, Galatasaray Club Brugge maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? İşte maç öncesi son dakika gelişmeler ve muhtemel 11’ler…

Giriş Tarihi: 26.11.2019 15:05
Galatasaray Club Brugge maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Maç öncesi son dakika gelişmesi!

, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkma hayallerinin sona ermesinin ardından yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmek istiyor. Bunun için de geriye kalan iki maçında da mutlaka puan ya da puanlar kazanması gerekiyor. Teknik Direktör Fatih Terim, Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele öncesi sahaya süreceği ilk 11'ini netleştirdi. Maçı canlı ve şifresiz olarak izlemek isteyen futbol severler ise ''Galatasaray maçı hangi kanalda'' sorusuna cevap arıyor. Peki, Galatasaray Club Brugge maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'lere ve maç öncesi son dakika gelişmelerine ayrıntılardan ulaşabilirsiniz.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Teknik Direktör Fatih Terim'in Club Brugge'ye karşı sahaya şu 11'i sürmesi bekleniyor.

Kaleci: Muslera

Defans: Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo

Orta Saha: Lemina, Seri, Ömer Bayram, Feghouli, Belhanda

Forvet: Adem Büyük

GALATASARAY CLUB BRUGGE MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türk Telekom Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak müsabakayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Bu maçın yayın kanalı da belli oldu.

İşte ayrıntılar;

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Galatasaray Club Brugge maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Maç öncesi son dakika gelişmesi!
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