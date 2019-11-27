Son dakika... Abdullah Avcı'dan Oğuzhan Özyakup açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve golcü oyuncu Umut Nayir, yarın oynanacak olan Slovan Bratislava maçı öncesinde basın toplantısında soruları yanıtladı. Avcı, grupta ilk 3 maçta oynanan futbolun sonuca yansımadığını belirterek, "İlk 3 maçta 9 puanımız olabilirdi. Deplasmandaki Bratislava, buradaki Wolverhampton ve Braga maçları. Beşiktaş formasının alışık olmadığı bir Avrupa Ligi süreci yaşadık. Bunu daha iyi hale nasıl getirebiliriz diye düşünüyoruz ve yarın önümüze sürülen bir fırsat var. Yarın Beşiktaş adına kazanmak ve ülke puanına katkı sağlamak için, arzu ve istekle sahada olacağız. Umarım yarın 3 puanla tanışacağımız bir mücadele bizi bekler. Son çalışmamızı yaptıktan sonra kararı vereceğiz. Yarın kazanma duygusunun olacağı, ülke adına da 3 puan alacağımız bir mücadele olmasını diliyorum" diye konuştu.