Fenerbahçe'de Max Kruse ve Vedat Muriç sevinci

Can Bartu Tesisleri'nde sabah saatlerinde yapılan antrenmanda, sakatlığı bulunan oyunculardan Alman orta saha Max Kruse idmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Kosovalı golcü Vedat Muriç de antrenmanın ilk bölümündeki ısınma ve 5'e 2 top kapma çalışmalarında yer alırken, forvet Mevlüt Erdinç ise özel program dahilinde çalıştı.

Sarı-lacivertlilerin antrenmanı koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından oyuncular 3 grup halinde 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Antrenman, hücum-defans geçişleri ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah yapacağı idmanla sürdürecek.