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, 'in 13. haftasında 'u konuk ediyor. Yeni teknik direktörü yönetiminde çıkışa geçen başkent ekibi son 3 maçından 7 puan çıkardı. Son 6 maçında yenilgi yüzü görmeyen Yeni Malatyaspor ise son 3 maçından beraberlikle ayrıldı. 20.30'da başlayan karşılaşmayı sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 29.11.2019 20:29 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 20:37
CANLI | Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor

Süper Lig'de 13. haftanın açılış karşılaşmasında Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. 20.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor. Küçük'ün yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Hakan Yemişken yapıyor. Mücadelinin 4. hakemi Adem Sarıtaş atandı. Karşılaşmada VAR hakemi Burak Şeker, AVAR hakemi ise Murat Erdoğan. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

Gençlerbirliği 0-0 Yeni Malatyaspor | Canlı takip ve istatistik için tıklayın

İlk 11'ler

Gençlerbirliği: Ertaç, Erdem, Toure, Ramos, Halil İbrahim, Baiano, Berat, Candeias, Sessegnon, Sio, Stancu

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa, Sakıb, Robin, Acquah, Ahmed, Gökhan Töre, Bifouma, Jahovic

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CANLI | Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor
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