Oğuzhan Özyakup ile Abdullah Avcı arasında çarpıcı 'ayrılık' diyaloğu

Beşiktaş'ta geçtiğimiz yıldan bu yana taraftarla yıldızı barışmayan Oğuzhan Özyakup, geçtiğimiz hafta Avrupa Ligi'ndeki Slovan Bratislava maçında ıslıklar arasında oyundan çıkmıştı. Maçın ardından büyük moral bozukluğu yaşayan siyah-beyazlı futbolcu, teknik direktör Abdullah Avcı'ya içini dökerek, "Artık ne yapsam fayda etmez. İster istemez tepkiler etkiliyor. Kimse zarar görsün istemem. Teklif gelirse gönderebilirsin hocam" talebinde bulundu.

SEN BİZİM İÇİN KIYMETLİSİN

Tecrübeli teknik adamın ise öğrencisinin bu sözleri karşısında ona güvendiğini belirterek, "Sen bizim için kıymetlisin. Taraftar eleştirir de sever de. Sen burada adına methiyeler dizilen bir isimdin ve yine aynısını başarmak senin elinde. Ben sana güveniyorum, şans vermeye devam edeceğim asla vazgeçme. Senin buradan ayrılman ile ilgili de asla bir düşüncem yok, olmayacak da. Birlikte yola devam edeceğiz" dediği ifade edildi.

KARTAL'IN KUPA HEYECANI BUGÜN A SPOR'DA

LIGDE fırtına gibi esen Beşiktaş, bugün tam 595 gün sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda sahaya çıkıyor. Siyah-beyazlıların, bugün saat 20:45'te Anagold 24Erzincanspor'u Vodafone Park'ta ağırlayacağı maç A Spor'dan naklen ve şifresiz yayınlanacak. Beşiktaş kupada son maçına 19 Nisan 2018'de çıkmış ve Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalmıştı. O maçta çıkan olaylardan ötürü oyun durmuş ve Beşiktaş hakem kararını beklemeden 57. dakikada soyunma odasına gitmişti. TFF daha sonra mücadelenin kaldığı yerden devamına karar vermiş ancak siyah-beyazlılar olaylara tepki olarak bu maça çıkmamış ve 1 yıl kupadan men cezası almıştı.