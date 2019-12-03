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  • Bülent Timurlenk Beşiktaş - Kayserispor maçını değerlendirdi

- maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında, Süper Lig'in 13. haftasında oynanan - maçını kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 03.12.2019 08:47 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019 09:18
Bülent Timurlenk Beşiktaş - Kayserispor maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 13. haftasında , İstikbal Mobilya 'u 4-1 mağlup etti.

Bülent Timurlenk Beşiktaş - Kayserispor maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı , siyah beyazlı takımın farklı galibiyetini analiz etti. İşte Bülent Timurlenk'in yazısı...

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Bülent Timurlenk Beşiktaş - Kayserispor maçını değerlendirdi

Geriden gelip kazanılan Bratislava maçı, Caner'in nefis asistlik pasları, Vodafone Park tarihinin belki de en boş tribünleri.

Bülent Timurlenk Beşiktaş - Kayserispor maçını değerlendirdi

dün akşama kilitlenmişti. Hesapları basitti, Trabzonspor- Galatasaray maçında en az bir taraf puan kaybedecekti, fazlası oldu, Fenerbahçe de deplasmanlarda sıkıntılı bir takımdı ve Göztepe maçı çantada keklik değildi.

Bülent Timurlenk Beşiktaş - Kayserispor maçını değerlendirdi

beklediği skorları aldı ve ligin en sorunlu takımı karşısına çıktı...

Bülent Timurlenk Beşiktaş - Kayserispor maçını değerlendirdi

Kötü sezon başlangıcında Avcı ne kadro tercihleri ne de oyun okurken kaybedilen puanların ilk sorumlusu değildi. Burak'ın sakatlığı, Elneny'nin 3 maç cezası, N'koudou ve Diaby'nin uyum süreci.

Bülent Timurlenk Beşiktaş - Kayserispor maçını değerlendirdi

G.Saray derbisinde 3 puandan fazlasının kazanıldığı galibiyet serisiyle ortaya çıktı.

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