Bülent Timurlenk Beşiktaş - Kayserispor maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı Bülent Timurlenk bugünkü yazısında, Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Beşiktaş - Kayserispor maçını kaleme aldı. Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-1 mağlup etti. SABAH Gazetesi Yazarı Bülent Timurlenk, siyah beyazlı takımın farklı galibiyetini analiz etti. İşte Bülent Timurlenk'in yazısı... Geriden gelip kazanılan Bratislava maçı, Caner'in nefis asistlik pasları, Vodafone Park tarihinin belki de en boş tribünleri. Beşiktaş dün akşama kilitlenmişti. Hesapları basitti, Trabzonspor- Galatasaray maçında en az bir taraf puan kaybedecekti, fazlası oldu, Fenerbahçe de deplasmanlarda sıkıntılı bir takımdı ve Göztepe maçı çantada keklik değildi. Beşiktaş beklediği skorları aldı ve ligin en sorunlu takımı karşısına çıktı... Kötü sezon başlangıcında Avcı ne kadro tercihleri ne de oyun okurken kaybedilen puanların ilk sorumlusu değildi. Burak'ın sakatlığı, Elneny'nin 3 maç cezası, N'koudou ve Diaby'nin uyum süreci. G.Saray derbisinde 3 puandan fazlasının kazanıldığı galibiyet serisiyle ortaya çıktı.