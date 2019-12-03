Bülent Timurlenk Beşiktaş - Kayserispor maçını değerlendirdi

Beşiktaş dün akşama kilitlenmişti. Hesapları basitti, Trabzonspor- Galatasaray maçında en az bir taraf puan kaybedecekti, fazlası oldu, Fenerbahçe de deplasmanlarda sıkıntılı bir takımdı ve Göztepe maçı çantada keklik değildi.