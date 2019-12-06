Son dakika: Galatasaray'dan Florya ve Riva açıklaması! KAP'a bildirildi...

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Riva projesine devam edilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Emlak Konut'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, daha önce Florya arsasının fiili yer tesliminin yapılamaması nedeniyle Galatasaray ile yapılan protokollerin Emlak Konut tarafından feshedildiği hatırlatıldı.

Tarafların süreç içerisinde tekrar bir araya gelerek konuyu değerlendirmeleri neticesinde, Florya arsasının kapsam dışında bırakılmasına, Riva arsalarında geliştirilen projenin ise devam etmesine karar verildiği ifade edilen açıklamada, konu hakkında tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenleyen protokolü 4 Aralık'ta imzalandığı kaydedildi.

Kararın KAP'a bildirilmesinin ardından borsada Galatasaray hisseleri yüzde 4, Emlak Konut hisseleri yüzde 1'e yakın primli seyrediyor.

NELER YAŞANMIŞTI?

Kulübe ait Riva ve Florya'daki arsaların Aralık 2017'ye kadar Emlak Konut'a teslim edilmesi gerekiyordu. 2016'da imzalanan anlaşmaya göre kulüp 63 bin 230 metrekarelik arazide gerçekleştirilecek olan Florya projesinde taahhüt edilen 832 milyon 500 bin TL'nin yüzde 28,57'si (237 milyon 845 bin TL), Riva projesinden ise 952 milyon TL'nin %80'ini (761 milyon 600 bin TL) kazanacaktı.

Emlak Konut GYO, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Galatasaray'la 2016 yılında imzalanan Riva ve Florya'daki arsa anlaşmalarının feshine başladığını duyurdu. Fesih sebebi olarak Galatasaray'ın şartları yerine getirmemesi gösterildi.

Emlak Konut'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Galatasaray Spor Kulübü Derneği mülkiyetinde bulunan Beykoz İlçesi Riva Mahallesinde kain taşınmazlar ile Bakırköy İlçesi Florya Mahallesinde kain taşınmaz üzerinde proje geliştirmek amacıyla Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Şirketimiz arasında 2016 yılında imzalanan protokollerin feshi süreci başlatılmıştır.