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MEHMET ÖZCAN Futbol
Giriş Tarihi: 9.12.2019
Special One
Taffarel'in ayrılmasından sonra Fadıl Koşutan'la çalışmaya başlayan Muslera, Jose Mourinho'ya yakıştırılan 'Special One (Özel Biri)' lakabını hak eden bir performans sergiliyor. Geldiği günden bu yana kaleyi bırakmayan Muslera'nın sadece yedekleri değişiyor... 2011'de Galatasaray'a gelen Muslera'nın arkasında sırasıyla Aykut Erçetin, Ufuk Ceylan, Sinan Bolat, Cenk Gönen, Carrasso, Eray İşcan, İsmail Çipe yedek oturdu. Şimdi kulübede Okan Kocuk var.

HERKES GİDER O KALIR!
Galatasaray'ın 9 sezondur 1 numarası değişmezken, sarı-kırmızılı kulübün ezeli rakiplerinde Muslera'nın meslektaşları tek tek kulüplerinden ayrıldı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel, Mert Günok, Fabiano ve Kameni, Beşiktaş'ta Rüştü Reçber, Cenk Gönen, McGregor, Tolga Zengin ve Fabri, Trabzonspor'da Tolga Zengin, Onur Kıvrak, Fatih Öztürk, Hakan Arıkan ve Esteban son 8 senede Muslera ile rekabete girdiler ve kupaları tek tek kaldırmasını izlediler.
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