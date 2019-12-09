Special One

BUGÜN NELER OLDU

Taffarel'in ayrılmasından sonra Fadıl Koşutan'la çalışmaya başlayan Muslera, Jose Mourinho'ya yakıştırılanlakabını hak eden bir performans sergiliyor. Geldiği günden bu yana kaleyi bırakmayan Muslera'nın sadece yedekleri değişiyor... 2011'de Galatasaray'a gelen Muslera'nın arkasında sırasıylaGalatasaray'ın 9 sezondur 1 numarası değişmezken, sarı-kırmızılı kulübün ezeli rakiplerinde Muslera'nın meslektaşları tek tek kulüplerinden ayrıldı. Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Trabzonspor'dason 8 senede Muslera ile rekabete girdiler ve kupaları tek tek kaldırmasını izlediler.