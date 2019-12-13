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'ın 18'lik sağ beki , Diogo Jota'yı durduramadı

'ın genç sağ beki , siyah beyazlı takımın K Grubu'nda ile oynadığı maçta gösterdiği performansla dikkat çekti. İlk yarıda rakip hücumlar karşısında başarılı müdahalelerde bulunan Kerem Kalafat, siyah beyazlı savunmanın 12 dakikada 4 gol yiyerek adeta çözüldüğü ikinci yarıda ise Abdullah Avcı tarafından oyundan alındı.

Giriş Tarihi: 13.12.2019 08:48 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019 08:48
Beşiktaş'ın 18'lik sağ beki Kerem Kalafat, Diogo Jota'yı durduramadı

UEFA Avrupa Ligi K Grubu son hafta maçında İngiltere temsilcisi Wolverhampton'a konuk olan Beşiktaş, rakibi karşısına yedek ağırlıklı bir kadroyla çıktı ve 4-0 mağlup oldu. Siyah beyazlı takımın ilk 11'inde yer alan ve performansıyla adından en çok söz ettiren isim ise Kerem Kalafat oldu.

KEREM KALAFAT İLK KEZ 11'DE

Beşiktaş'ın 18 yaşındaki sağ beki Kerem Kalafat, Wolverhampton maçında siyah-beyazlı formayla ilk kez Avrupa kupası maçında forma giydi.

DIOGO JOTA'DAN HAT-TRICK

0-0 sona eren ilk yarıda rakip hücumlarında başarılı müdahaleleriyle dikkat çelen Kerem, oyuna 56. dakikada giren Wolverhampton'ın sol açığı Diogo Jota'yı durdurmakta ise yetersiz kaldı. Beşiktaş 58 ve 69. dakikalar arasında 4 gol yerken Jota ise hat-trick yaptı.

KEREM KALAFAT SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Abdullah Avcı, 76. dakikada Kerem Kalafat'ı oyundan çıkardı ve yerine Enzo Roco'yu sahaya sürdü.

Kerem Kalafat sosyal medyada da gecenin en çok konuşulan isimlerinden birisi oldu. Genç futbolcu için Twitter'dan yüzlerce twit atıldı.

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Beşiktaş'ın 18'lik sağ beki Kerem Kalafat, Diogo Jota'yı durduramadı
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