Son dakika haberi: Galatasaray'da Steven Nzonzi kadro dışı bırakıldı

Galatasaray sezon başında İtalya 1. Futbol Ligi ekibi Roma'dan bir yıllığına kiraladığı Fransız orta saha oyuncusu Steven Nzonzi'nin disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Konuyla ilgili sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Galatasaray Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularından Steven Nzonzi, son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır."

Bu sezon sarı kırmızılı formayla 15 resmi maçta görev alan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu 1 asist yaptı.