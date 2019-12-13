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Son dakika haberi: 'da Steven Nzonzi kadro dışı bırakıldı

Son dakika haberi... Kulübü, Fransız oyuncu Steven Nzonzi'nin son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Geçtiğimiz sezon İtalya 1. Futbol Ligi ekibi Roma'da forma giyen tecrübeli orta saha oyuncusu sezon başında bedelsiz olarak 1 yıllığına kiralanmıştı.

Giriş Tarihi: 13.12.2019 18:45 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019 18:51
Son dakika haberi: Galatasaray'da Steven Nzonzi kadro dışı bırakıldı

Galatasaray sezon başında İtalya 1. Futbol Ligi ekibi Roma'dan bir yıllığına kiraladığı Fransız orta saha oyuncusu Steven Nzonzi'nin disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Konuyla ilgili sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Galatasaray Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularından Steven Nzonzi, son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır."

Bu sezon sarı kırmızılı formayla 15 resmi maçta görev alan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu 1 asist yaptı.

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Son dakika haberi: Galatasaray'da Steven Nzonzi kadro dışı bırakıldı
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