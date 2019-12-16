Ahmet Çakar Sivasspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 15'inci haftasında lider Demir Grup Sivasspor, kendi sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi Fernando, Emre Kılınç ve Ziya Erdal'ın golleri ile 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe'nin tek golünü Deniz Türüç kaydetti. Sarı lacivertliler Rodrigues ve Ozan'ın kırmızı kart görmesiyle karşılaşmayı 9 kişi tamamladı. Puanını 33'e çıkaran kırmızı beyazlılar liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe ise 25 puanda kaldı. Kırmızı beyazlılar ligde üst üste 7'inci galibiyetine imza attı. SABAH'ın usta kalemi Ahmet Çakar, Sivasspor - Fenerbahçe maçıyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu... İşte Ahmet Çakar'ın yazısı...