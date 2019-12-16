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maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında Demir Grup maçını kaleme aldı... Sarı lacivertli takımın yenilgisi sonrası "Camianın Yanal'a güven'i bitti" diyen Çakar, maç hakkında bakın ne yorum yaptı...

Giriş Tarihi: 16.12.2019 09:57 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 10:00
Ahmet Çakar Sivasspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 15'inci haftasında lider Demir Grup Sivasspor, kendi sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi Fernando, Emre Kılınç ve Ziya Erdal'ın golleri ile 3-1 mağlup etti. 'nin tek golünü Deniz Türüç kaydetti. Sarı lacivertliler Rodrigues ve Ozan'ın kırmızı kart görmesiyle karşılaşmayı 9 kişi tamamladı. Puanını 33'e çıkaran kırmızı beyazlılar liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe ise 25 puanda kaldı. Kırmızı beyazlılar ligde üst üste 7'inci galibiyetine imza attı. SABAH'ın usta kalemi , maçıyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu... İşte Ahmet Çakar'ın yazısı...

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Ahmet Çakar Sivasspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi
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