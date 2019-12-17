CANLI İZLE | Adanaspor - Alanyaspor

Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş karşılaşmasında Adanaspor'a konuk oluyor. 18.30'da başlayan ve 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Mert Güzenge yönetiyor. Güzenge'nin yardımcılıklarını Kemal Mavi ve Murat Altan yapıyor. Turun Alanya'da oynanan ilk ayağında ev sahibi ekip rakibini 5-1 mağlup ederek çeyrek final için büyük avantaj yakalamıştı.

Adanaspor 0-3 Alanyaspor

14' Umut Güneş

21' Renan Deniz (k.k.)

30' Onur Bulut

ASpor CANLI YAYIN

İlk 11'ler

Adanaspor: Goran Karacic, Sinan Büyüksakarya, Enes Akyol, Evren Korkmaz, Renan Diniz, Özkan Taştemur, Okan Kurt, Eren Keleş, Utku Şen, Moussa Bagayoko, İbrahim Aksu

Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Fabrice N'Sakala, Wlinton, Georgios Tazavellas, Ceyhun Gülselam, Onur Bulut, Manolis Siopis, Umut Güneş, Musa Çağıran, Junior Fernandes, Djalma KCampos