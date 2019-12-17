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5. tur rövanş maçında , 'a konuk oluyor. Turun ilk ayağında Alanyaspor rakibini 5-1'lik skorla mağlup etmişti. 18.30'da başlayan karşılaşmayı A Spor ve sabah.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 17.12.2019 18:19 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 19:03
CANLI İZLE | Adanaspor - Alanyaspor

Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş karşılaşmasında Adanaspor'a konuk oluyor. 18.30'da başlayan ve 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Mert Güzenge yönetiyor. Güzenge'nin yardımcılıklarını Kemal Mavi ve Murat Altan yapıyor. Turun Alanya'da oynanan ilk ayağında ev sahibi ekip rakibini 5-1 mağlup ederek çeyrek final için büyük avantaj yakalamıştı.

Adanaspor 0-3 Alanyaspor
14' Umut Güneş
21' Renan Deniz (k.k.)
30' Onur Bulut

ASpor CANLI YAYIN

İlk 11'ler

Adanaspor: Goran Karacic, Sinan Büyüksakarya, Enes Akyol, Evren Korkmaz, Renan Diniz, Özkan Taştemur, Okan Kurt, Eren Keleş, Utku Şen, Moussa Bagayoko, İbrahim Aksu

Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Fabrice N'Sakala, Wlinton, Georgios Tazavellas, Ceyhun Gülselam, Onur Bulut, Manolis Siopis, Umut Güneş, Musa Çağıran, Junior Fernandes, Djalma KCampos

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