Gökhan Çıra'dan son dakika açıklaması! Fatih Terim'den özür diledi

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında deplasmanda Tuzlaspor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray son 16 turuna yükselmiş ancak maça, son düdüğün ardından yaşanan olaylar damga vurmuştu. İki takım oyuncuları arasında yumruklu kavga çıkarken Tuzlaspor cephesinde gelen açıklamalarda oklar Fernando Muslera'nın üzerine çevrilmiş, Tuzlaspor'un 23 yaşındaki oyuncusu Gökhan Çıra da maç sonrasında sarı kırmızılıların deneyimli teknik direktörü Fatih Terim ve Muslera hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.