Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Gökhan Çıra'dan son dakika açıklaması! Fatih Terim'den özür diledi

Gökhan Çıra'dan son dakika açıklaması! 'den özür diledi

'un 23 yaşındaki oyuncusu Gökhan Çıra, dün 5. turunda iç sahada 4-0 mağlup olarak kupaya veda ettikleri Galatasaray maçının ardından sarı kırmızılıların deneyimli teknik direktörü ve Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera hakkında çok sert açıklamalarda bulundu. Genç oyuncu konuyla ilgili olarak bugün bir açıklama daha yayımladı ve Terim'den özür diledi. İşte Gökhan Çıra'nın yaptığı son dakika açıklaması...

Giriş Tarihi: 18.12.2019 21:26 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 21:27
Gökhan Çıra'dan son dakika açıklaması! Fatih Terim'den özür diledi

5. tur rövanş maçında deplasmanda 'u 4-0 mağlup eden Galatasaray son 16 turuna yükselmiş ancak maça, son düdüğün ardından yaşanan olaylar damga vurmuştu. İki takım oyuncuları arasında yumruklu kavga çıkarken Tuzlaspor cephesinde gelen açıklamalarda oklar Fernando Muslera'nın üzerine çevrilmiş, Tuzlaspor'un 23 yaşındaki oyuncusu Gökhan Çıra da maç sonrasında sarı kırmızılıların deneyimli teknik direktörü ve Muslera hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Gökhan Çıra'dan son dakika açıklaması! Fatih Terim'den özür diledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN