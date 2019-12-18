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'ın eski başkan adaylarından Hasan ve 'nın sarı kırmızılı kulübe atanması için İstanbul 7'nci Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuruda bulunduğu öğrenildi.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 18.12.2019 16:52 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 16:53
Son dakika: Galatasaray'a kayyum şoku

Galatasaray'ın Hasan Ahmet Özdoğan ve Barış Cenk Akkaya'nın sarı kırmızılı kulübe kayyum atanması için İstanbul 7'nci Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuruda bulunduğu öğrenildi.

Açılan davanın gerekçesi ise genel kurulun toplanarak Galatasaray Kulübü'ne kayyum atanması için yapıldığı yönünde bilgi alındı. Hukuki dayanak olarak Medeni Hukuk'un 75'inci maddesinin gösterilerek yapılan başvuruda, mahkemeden seçimli genel kurul isteğiyle toplantının gerçekleştirilmesi talep edildi.

Yapılan başvurunun kabul edilmesi durumunda Galatasaray Kulübü'nü seçime götürecek bir kişi kayyum olarak yetkilendirilecek.

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