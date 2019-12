Fenerbahçe İstanbulspor’u kupadan eledi

MEVLÜT

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe, İstanbul karşısına ligde 11'i zorlayabilecek mesajlar veren isimlerle çıktı.; milli futbolcu sol bekte dahi hayli istekliydi.11'de yer bulabilecek bir performans gösterdi.; Sivasspor maçında sonradan oyuna girdi, bu maçta 11 oynadı. Görüntüsü hayli istekli. Takım savunmasına olan katkısı, ön alan presinde etkisi, yükselişte olduğunun göstergesi.; skorun rahatlığıyla sıkıntı yaşamadılar.performansı yükselen oyuncular arasındaydı.Kupada oynadığı iki maçta da kalesini gole kapatan Harun Tekin, "İki kupayı da istiyoruz ve iddialıyız" dedi. Düzenli oynarsam daha iyi olurum! Sakatlık nedeniyle fazla şans bulamayan Adil Rami dün 90 dakika sahadaydı. Maç sonu, "Bir defans olarak gol yemediğimiz için mutluyum. Ciddiyetle çalışıyorum. Düzenli oynayarak daha iyi duruma gelebilirim" dedi.İstanbulsporlu Allahyar, kaleci Harun'u çalımlayarak topu filelere gönderdi ancak ofsayt bayrağı kalktı.Alper'in pasında kaleci ile karşı karşıya kalan F.Bahçeli Mevlüt golünü attı, karar yine ofsayt oldu.Tolgay'ın çektiği şutta top defanstan sekerek direğe çarptı. Mevlüt boşta kalan topu filelere gönderdi ama ofsayt gerekçesiyle F.Bahçe'nin golü geçersiz sayıldı.Ferdi süre almakta sıkıntı yaşadığı için Ersun Yanal'la arasında sıkıntı olup olmadığı sorusuna şu yanıtı verdi:Danimarkalı stoper, Fenerbahçe formasıyla 3. golünü dün İstanbul'a attı. Zanka'nın diğer iki golü Süper Lig'deki Konya ve A.Gücü maçlarında gelmişti.Sakatlığı atlatan Mevlüt Erdinç, 45 gün sonra sarı-lacivertli formayla sahadaydı. 32 yaşındaki futbolcu, baldırındaki yırtık nedeniyle 24 Kasım'da oynanan Malatyaspor maçına götürülmemişti.FenerbahçeTeknik Direktörü Ersun Yanal, İstanbulspor maçı sonrası hem maçı yorumladı hem de derbi için konuştu: "Bizi iyi ağırlayan İstanbulspor'a teşekkür ederiz. Maçın kontrolü tamamen oyuncularımızdaydı. Topu kendilerinde tutarak maçı kolay yaptılar. Fenerbahçe oynadığı her maçı ve her rakibini ciddiye alır. Finale kadar da iyi oynayarak devam edeceğiz. (Beşiktaş derbisi için) Kendi sahamızda ortaya koyduğumuz tavır ve tepki her zaman güçlü… Sivasspor karşısında da bu tavrı ortaya koyamamaktan yakınmıştık. Fenerbahçe olarak şampiyonluk tavrını ortaya koymamız gerekiyor. Artık mazeretimizin olmayacağı günler başlıyor. (Deniz'in sol bek oynaması) Bazen Dirar, bugün Deniz oynadı. H.Ali'nin yokluğunda çare üretmeliyiz."Önceki gün 58 yaşına giren Ersun Yanal'a, A Spor maç öncesi yayında pasta sürprizi yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Şampiyonluk" dileğiyle mumları üfledi.Hiç de 4-0'ın rövanşı gibi oynanmadı... İki takım da ilk 45 dakikayı kora kor geçirdiler ve birbirlerine zorluk çıkarmak için her şeyi denediler. Ama ikinci yarı başlayıpErsun Yanal; hiç oyuncu değiştirmedi, yedeklerine 90 dakika süre tanıdı.Tolga Ciğerci, Deniz Türüç ve Ferdi'nin ışık verdiğini amafikrinin bizde oluşmadığını da söylememiz lazım. Ersun Yanal maç sonrasında yaptığı açıklamalarda sol bekte oynattığı Deniz Türüç'le ilk yarıyı bitirebileceğini ima etti.Top Fenerbahçe'ye geçtiğinde Jailson'la stoperleri üçlediler. Top rakipteyken dörtlü defans oynadılar. Bunun anlamı rakibin hızlı ataklarına karşı çok pozisyon veren defans yapısında Ersun Hoca'nın bir çözüm arayışında olduğudur.Taraftarın desteği ile birlikte çok cesur oynadı, risk aldı ve umut oyuncusu olabileceğini gösterdi. İnşallah şımarmaz.