Fenerbahçe İstanbulspor’u kupadan eledi

Fenerbahçe, İstanbul karşısına ligde 11'i zorlayabilecek mesajlar veren isimlerle çıktı. İşte göze çarpanlar:
DENİZ TÜRÜÇ
; milli futbolcu sol bekte dahi hayli istekliydi. İkinci golün asistini yaptı, duran toplarda tehlike üretti.
TOLGA CİĞERCİ;
11'de yer bulabilecek bir performans gösterdi.
FERDİ KADIOĞLU
; Sivasspor maçında sonradan oyuna girdi, bu maçta 11 oynadı. Görüntüsü hayli istekli. Takım savunmasına olan katkısı, ön alan presinde etkisi, yükselişte olduğunun göstergesi. Derbide 11 olursa şaşırmamalı.
ZANKA-RAMİ
; skorun rahatlığıyla sıkıntı yaşamadılar. Zanka attığı golle morallendi. Rami, uzun süredir oynamamasına rağmen konsantrasyon eksiği yoktu.
TOLGAY;
performansı yükselen oyuncular arasındaydı.
HARUN KALESİNİ KAPATTI
Kupada oynadığı iki maçta da kalesini gole kapatan Harun Tekin, "İki kupayı da istiyoruz ve iddialıyız" dedi. Düzenli oynarsam daha iyi olurum! Sakatlık nedeniyle fazla şans bulamayan Adil Rami dün 90 dakika sahadaydı. Maç sonu, "Bir defans olarak gol yemediğimiz için mutluyum. Ciddiyetle çalışıyorum. Düzenli oynayarak daha iyi duruma gelebilirim" dedi.
MEVLÜT ERDİNÇ'E BAYRAK ENGELİ!
Dk.3
İstanbulsporlu Allahyar, kaleci Harun'u çalımlayarak topu filelere gönderdi ancak ofsayt bayrağı kalktı.
Dk.6
Alper'in pasında kaleci ile karşı karşıya kalan F.Bahçeli Mevlüt golünü attı, karar yine ofsayt oldu.
Dk.20
Tolgay'ın çektiği şutta top defanstan sekerek direğe çarptı. Mevlüt boşta kalan topu filelere gönderdi ama ofsayt gerekçesiyle F.Bahçe'nin golü geçersiz sayıldı.
HOCAMIN İŞİNİ ZORLAŞTIRIYORUM!
Ferdi süre almakta sıkıntı yaşadığı için Ersun Yanal'la arasında sıkıntı olup olmadığı sorusuna şu yanıtı verdi: "Hocayla herhangi bir sıkıntım olmadı. Onun için de zordu. İyi işler ortaya koydum ve onun işini şimdi daha da zorlaştırdım. Beni doğru zamanlarda oynatıyor. Sıkıntımız yok."
3
Danimarkalı stoper, Fenerbahçe formasıyla 3. golünü dün İstanbul'a attı. Zanka'nın diğer iki golü Süper Lig'deki Konya ve A.Gücü maçlarında gelmişti.
45
Sakatlığı atlatan Mevlüt Erdinç, 45 gün sonra sarı-lacivertli formayla sahadaydı. 32 yaşındaki futbolcu, baldırındaki yırtık nedeniyle 24 Kasım'da oynanan Malatyaspor maçına götürülmemişti.
'ŞAMPİYONLUK TAVRIYLA OYNAYACAĞIZ'
Fenerbahçe
Teknik Direktörü Ersun Yanal, İstanbulspor maçı sonrası hem maçı yorumladı hem de derbi için konuştu: "Bizi iyi ağırlayan İstanbulspor'a teşekkür ederiz. Maçın kontrolü tamamen oyuncularımızdaydı. Topu kendilerinde tutarak maçı kolay yaptılar. Fenerbahçe oynadığı her maçı ve her rakibini ciddiye alır. Finale kadar da iyi oynayarak devam edeceğiz. (Beşiktaş derbisi için) Kendi sahamızda ortaya koyduğumuz tavır ve tepki her zaman güçlü… Sivasspor karşısında da bu tavrı ortaya koyamamaktan yakınmıştık. Fenerbahçe olarak şampiyonluk tavrını ortaya koymamız gerekiyor. Artık mazeretimizin olmayacağı günler başlıyor. (Deniz'in sol bek oynaması) Bazen Dirar, bugün Deniz oynadı. H.Ali'nin yokluğunda çare üretmeliyiz."
A SPOR'DAN YANAL'A PASTA SÜRPRİZİ
Önceki gün 58 yaşına giren Ersun Yanal'a, A Spor maç öncesi yayında pasta sürprizi yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Şampiyonluk" dileğiyle mumları üfledi.
BİR GÖRÜŞ
Gürcan BİLGİÇ: Yanal çözüm arıyor
Hiç de 4-0'ın rövanşı gibi oynanmadı... İki takım da ilk 45 dakikayı kora kor geçirdiler ve birbirlerine zorluk çıkarmak için her şeyi denediler. Ama ikinci yarı başlayıp Zanka'nın golünün gelmesiyle beraber İstanbulspor pes etti. Şut atamadı, maçı bitirdi.
Ersun Yanal; hiç oyuncu değiştirmedi, yedeklerine 90 dakika süre tanıdı. Bu maçtan ilk 11 adayı çıkar mı diye düşündüğümüzde
Tolga Ciğerci, Deniz Türüç ve Ferdi'nin ışık verdiğini ama 'Bu oyuncular neden yedekte kalıyor'
fikrinin bizde oluşmadığını da söylememiz lazım. Ersun Yanal maç sonrasında yaptığı açıklamalarda sol bekte oynattığı Deniz Türüç'le ilk yarıyı bitirebileceğini ima etti. Beşiktaş derbisiyle birlikte sakatlıkların getirdiği mecburi rotasyonda ilginç bir gelişme yaşayabiliriz.
Top Fenerbahçe'ye geçtiğinde Jailson'la stoperleri üçlediler. Top rakipteyken dörtlü defans oynadılar. Bunun anlamı rakibin hızlı ataklarına karşı çok pozisyon veren defans yapısında Ersun Hoca'nın bir çözüm arayışında olduğudur. Ferdi Kadıoğlu'nun özgüvenini çok yüksek buldum.
Taraftarın desteği ile birlikte çok cesur oynadı, risk aldı ve umut oyuncusu olabileceğini gösterdi. İnşallah şımarmaz.