Seve seve seçime giderim

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulübe kayyum talep edilmesi konusunda muhalefeti eleştirirken 'hodri meydan' dedi. Cengiz, "Mali açıdan 5 yıl borsaya açık şirketler üst üste zarar gösterdiğinde, kayyuma gitme riski vardır. Biz bunu önledik. Kayyum isteyen iki arkadaşın hedefi seçime gitmek istemek. Tabii zevkle... 22 ayda 2 seçim yaşadım, üçüncüyü de yaşarım, hiç sorun değil. Yeter ki Galatasaray'a hizmet aşkımızı bitirmesinler"
şeklinde konuştu.
HENÜZ ANLATAMADIĞIM ÇOK CİDDİ BASKILAR VAR
Cengiz şöyle devam etti: "Galatasaray şu anda mali, idari, sportif olarak olabilecek en iyi noktadadır. Şu anda üzerimizde çok ciddi baskılar var henüz anlatamadığım. Onları çözemediğimiz takdirde anlatacağız.
Florya'nın tapusunu nasıl zorluklarla aldığımızı bir Allah, bir de biz biliriz. Kayyum atanırsa dümensiz bir sandal nereye gider onu ben bilemem."