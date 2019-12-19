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Seve seve seçime giderim

“Mali açıdan 5 yıl borsaya açık şirketler üst üste zarar gösterdiği zaman kayyuma gitme riski vardır. Biz bunu önledik. talep eden iki arkadaşın hedefi seçime gidilmesini istemek. Tabii zevkle... 22 ayda 2 seçim yaşadım, üçüncüyü de yaşarım”

Giriş Tarihi: 19.12.2019
Seve seve seçime giderim
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulübe kayyum talep edilmesi konusunda muhalefeti eleştirirken 'hodri meydan' dedi. Cengiz, "Mali açıdan 5 yıl borsaya açık şirketler üst üste zarar gösterdiğinde, kayyuma gitme riski vardır. Biz bunu önledik. Kayyum isteyen iki arkadaşın hedefi seçime gitmek istemek. Tabii zevkle... 22 ayda 2 seçim yaşadım, üçüncüyü de yaşarım, hiç sorun değil. Yeter ki Galatasaray'a hizmet aşkımızı bitirmesinler" şeklinde konuştu.

HENÜZ ANLATAMADIĞIM ÇOK CİDDİ BASKILAR VAR
Cengiz şöyle devam etti: "Galatasaray şu anda mali, idari, sportif olarak olabilecek en iyi noktadadır. Şu anda üzerimizde çok ciddi baskılar var henüz anlatamadığım. Onları çözemediğimiz takdirde anlatacağız. Florya'nın tapusunu nasıl zorluklarla aldığımızı bir Allah, bir de biz biliriz. Kayyum atanırsa dümensiz bir sandal nereye gider onu ben bilemem."
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Seve seve seçime giderim
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