Seve seve seçime giderim

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulübe kayyum talep edilmesi konusunda muhalefeti eleştirirken 'hodri meydan' dedi. Cengiz, "Mali açıdan 5 yıl borsaya açık şirketler üst üste zarar gösterdiğinde, kayyuma gitme riski vardır. Biz bunu önledik. Kayyum isteyen iki arkadaşın hedefi seçime gitmek istemek. Tabii zevkle... 22 ayda 2 seçim yaşadım, üçüncüyü de yaşarım, hiç sorun değil.şeklinde konuştu.Cengiz şöyle devam etti: "Galatasaray şu anda mali, idari, sportif olarak olabilecek en iyi noktadadır.Florya'nın tapusunu nasıl zorluklarla aldığımızı bir Allah, bir de biz biliriz.