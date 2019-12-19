Trabzonspor'a sürpriz çağrı: Badou Ndiaye’yi alın

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor, teknik heyetin de onayıyla bir süredir orta sahada alternatif bir oyuncu arayışı içerisinde.Ancak İngiliz ekibi Stoke City'nin istediği yüksek rakam nedeniyle bu hamle gerçekleşmemişti. Fakat İngiliz medyasına göre; Stoke City kulübünün patronu Michael O'Neill takımdaki maliyetleri düşürmek için Trabzonspor'un 300 bin Euro'luk kiralama teklifini kabul etme kararı aldı.Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup ettiği Altay'ı bugün saat 20.45'te evinde konuk edecek. Hakem Burak Şeker'in yöneteceği maçta bordo-mavililer ligdeki son Denizlispor yenilgisinin izlerini silmek için sahaya çıkacak. A Spor'dan şifresiz olarak naklen yayınlanacak mücadeleyi teknik direktör Ünal Karaman da tekrar çıkışa geçmek için önemli bir fırsat olarak görüyor