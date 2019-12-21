Günay’dan ‘Arda’ mesajı!

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, gündemdeki konular hakkında açıklamalarda bulundu. Kulübe kayyum atanması için açılan bir davanın olduğunu aktaran Günay,dedi. Arda Turan'ın transfer gündemlerinde olup olmadığına yönelik bir soruya,ifadesini kullanan Günay, devre arası transfer politikaları hakkında ise,şeklinde görüş belirtti.