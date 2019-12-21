Günay’dan ‘Arda’ mesajı!

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, gündemdeki konular hakkında açıklamalarda bulundu. Kulübe kayyum atanması için açılan bir davanın olduğunu aktaran Günay, "Ne yazık ki böyle bir dava var. Ancak kayyum atanmasının şartları medeni kanunun 75. maddesi çerçevesinde oluşmuş değil. Böyle bir şey söz konusu değil"
dedi. Arda Turan'ın transfer gündemlerinde olup olmadığına yönelik bir soruya, "Şu an bize intikal eden bir şey yok"
ifadesini kullanan Günay, devre arası transfer politikaları hakkında ise, "İlk yarı bittiğinde bunları gündeme alacağız ve değerlendireceğiz"
şeklinde görüş belirtti.