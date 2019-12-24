Fatih Terim'den olay paylaşım! Fenerbahçe ve TFF'ye gönderme

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile Fenerbahçe başkanı Ali Koç 5 Aralık Perşembe günü Özdemir'in Zorlu Center'da bulunan ofisinde bir araya gelmiş ve Koç bu görüşmeyle ilgili olarak "Bizim ciddi rahatsızlıklarımız vardı. 6 maçı kazanmışsın, 6 hakem de sonraki hafta yok. 6 maçta puan kaybetmişsin, hakemlere bir sonraki hafta maç veriliyor. 'Bu bir tesadüf müdür?' dedik." ifadelerini kullanmıştı.

Toplantının ilk etapta Riva'da gerçekleştirilmesinin planlandığını belirten Koç, zaman sıkışıklığı nedeniyle Zorlu Center'da gerçekleştirildiğini söyledi. "Bunun gizlisi saklısı yok. Biz oraya sanki bavulla girdik. Görülen yerden girdik, görülen yerden çıktık."

Türkiye Futbol Federasyonu da konuyla ilgili olarak 12 Aralık 2019 tarihinde yaptığı açıklamada bu görüşmeyi doğruladı ve şu ifadeleri kullandı: "Kulüp başkanlarına çeşitli zamanlarda, Federasyonumuz ve bağlı kurulların uygulamaları ile ilgili rahatsızlıklarını, istedikleri zaman iletebilecekleri bildirilmiştir. Bu görüşme de pek çok kulüp başkanı ile yapılan görüşmelerden farklı değildir. Bu haberin, kamuoyunda, sanki bir takım kollanıyormuş ya da kollanılacakmış algısı yaratmak için kullanılması üzüntü vericidir."

Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek.. 😉 — Fatih Terim (@fatihterim) December 24, 2019

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu görüşmeye vurgu yaptı ve "Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek.." ifadelerine yer verdi.