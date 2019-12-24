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haberi! Ndiaye, 'da

İngiliz gazetesi, forması giyen 'ın eski futbolcusu 'nin satın alma opsiyonuyla birlikte 'a kiralandığını duyurdu.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 24.12.2019 18:01 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 18:01
Son dakika transfer haberi! Ndiaye, Trabzonspor'da

Bir dönem Türkiye'de Osmanlıspor ve Galatasaray formaları da giyen, 2018-2019 sezonunun başında ise sarı-kırmızı kulüpten 15 milyon Euro bonservis bedeliyle Stoke City'e transfer olan Badou Ndiaye, Süper Lig'e geri dönüyor.

Geçtiğimiz günlerde menajeriyle birlikte Trabzonspor ile transfer görüşmeleri yapmak için Türkiye'ye gelen 29 yaşındaki futbolcu için İngiliz medyasından haber geldi. The Telegraph gazetesi, tarafların anlaşma sağladığını ve Ndiaye'nin satın alma opsiyonuyla birlikte Trabzonspor'a kiralandığını belirtti.

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Son dakika transfer haberi! Ndiaye, Trabzonspor'da
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