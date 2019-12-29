Zorlu mücadele öncesinde Gaziantep temsilcisinde Rumen teknik adam Marius Sumudica rahatsızlığı nedeniyle takımının başında yer alamayacak. Bir maç eksiğiyle 23 puanla 10. sırada yer alan Gaziantep FK'da Kayode en golcü oyuncu konumunda yer alıyor. Papy Djilobodji ise savunmadan çıkıp attığı gollerle adından söz ettirdi. Malatya temsilcisinde ise Makedonyalı golcü Jahovic, takımının en skorer ismi. Takımın önemli ismi Gökhan Töre ise sakatlığı nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

İLK 11'LER

GAZİANTEP FK: Günay, Oğuz, Kana Bıyık, Papy, Alın Tosca, Junıor Moraıs, Jefferson, Dıarra, Güray, Kayode, Kenan Özer

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Özer, Robin Yalçın, Mustafa Akbaş, Sakıb, Donald, Hadebe, Murat, Guılherme, Bıfouma, Jahovic

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