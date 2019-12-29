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Süper Lig'de zorlu randevu! Gaziantep FK - Yeni Malatya (CANLI)

Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Son hafta Kasımpaşa deplasmanından galibiyetle dönen Gaziantep FK, Sergen Yalçın yönetimindeki Yeni Malatyaspor maçını kazanarak taraftarını sevindirmek istiyor. Gaziantep Malatyaspor canlı anlatımı ile sabah.com.tr'den bu zorlu maçı takip edebilirsiniz. Geçtiğimiz hafta kendi saha ve seyircisi önünde Çaykur Rizespor'a mağlup olan Doğu Anadolu temsilcisinde tüm hesaplar kazanmak üzerine kuruldu. Gaziantep'te ise Marius Sumudica şoku yaşanıyor! İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 29.12.2019 16:29 Güncelleme Tarihi: 29.12.2019 16:40
Süper Lig'de zorlu randevu! Gaziantep FK - Yeni Malatya (CANLI)

Zorlu mücadele öncesinde Gaziantep temsilcisinde Rumen teknik adam Marius Sumudica rahatsızlığı nedeniyle takımının başında yer alamayacak. Bir maç eksiğiyle 23 puanla 10. sırada yer alan Gaziantep FK'da Kayode en golcü oyuncu konumunda yer alıyor. Papy Djilobodji ise savunmadan çıkıp attığı gollerle adından söz ettirdi. Malatya temsilcisinde ise Makedonyalı golcü Jahovic, takımının en skorer ismi. Takımın önemli ismi Gökhan Töre ise sakatlığı nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

İLK 11'LER

GAZİANTEP FK: Günay, Oğuz, Kana Bıyık, Papy, Alın Tosca, Junıor Moraıs, Jefferson, Dıarra, Güray, Kayode, Kenan Özer

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Özer, Robin Yalçın, Mustafa Akbaş, Sakıb, Donald, Hadebe, Murat, Guılherme, Bıfouma, Jahovic

Gaziantep Yeni Malatya canlı anlatım burada...

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Süper Lig'de zorlu randevu! Gaziantep FK - Yeni Malatya (CANLI)
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