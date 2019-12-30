Son dakika: Trabzonspor'da Ünal Karaman ile yollar ayrıldı

Trabzonspor'un resmi internet sitesinden yayınlandığı son dakika bildirisine göre bordo mavililer deneyimli teknik adamla yollarını ayırdı. Sosyal medyada da en çok konuşulan isimler arasında yer alan Ünal Karaman'ın ayrılığı sonrasında Trabzonspor resmi internet sitesine giriş sağlanamıyor. Ünal Karaman'ın ardından takımın başına kimin getirileceği ise merak konusu; bordo mavililer açıklamada Karaman'a ileriye dönük maaşının da ödendiğini ifade etti.



Ünal Karaman - Trabzonspor

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz ile Teknik Direktör Ünal Karaman arasındaki 07.06.2019 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Buna göre, Ünal Karaman'a, bu sezon sonuna kadarki altı aylık dönemde (01.12.2019-31.05.2020) doğacak olan 2.250.000.-TL tutarındaki ileriye dönük tüm maaşları ödenmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."