Galatasaray transferde bombayı patlattı!

Galatasaray ara transfer döneminde bombayı patlattı. Süper Lig'in ilk yarısında beklediği performansı gösteremeyen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde istediği performansı sergileyemedi.

İkinci sezona bomba gibi bir giriş yapmayı hedefleyen sarı kırmızılılarda transfer edilecek isimler netlik kazanmaya başladı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de ilk 17 hafta itibarıyla 27 puanla 7'inci sırada yer alıyor.

Süper Lig'in ilk yarısını lider kapatan Sivasspor'un 10 puan gerisinde kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ocak ayında yaşanacak kadro değişikliğinin sinyalini vermişti.

Radikal kararlar alacaklarını ifade eden Terim, ilk olarak Steven Nzonzi'yi kadro dışı bırakmıştı.

Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer listesindeki yıldızlarla temaslarını sürdüren sarı-kırmızılı kurmaylar ligin araya girmesiyle çalışmaları hızlandırdı..Yapılacak olan transferlerle yakından ilgilenen Fatih Terim, ikinci yarıda iddialı bir kadroyla lige hızlı bir giriş yaparak şampiyon olmak istiyor.

Kadroyu şampiyonluğa hazırlayan Galatasaray'da son dakika bir transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı kırmızılılar, transferde mutlu sona ulaştı.

Galatasaray'ın hem kulübü hem de kendisiyle anlaşma sağladığı bir diğer isim Henry Onyekuru olarak göze çarpmıştı.

Sarı kırmızılılar, şampiyon sezonunda takıma büyük katkı sağlayan ve bu sezon eksikliği hissedilen Heny Onyekuru transferin bitirdi..Eurosport'tan Manu Lonjon'un haberine göre; Galatasaray, eski oyuncusu Henry Onyekuru'yu Monaco'dan 6 aylığına bedelsiz olarak kiraladı.. Monaco'da mutsuz olan ve Galatasaray'a gelmek isteyen Henry Onyekuru'nun transferinde satın alma opsiyonu bulunmuyor..

Ayrıca Galatasaray, Onyekuru transferinde kiralama bedeli ödemeyecek. Fakat, maaşını Galatasaray karşılayacak.

Onyekuru büyük umutlarla transfer olduğu Monaco'da 4 maçta forma şansı bulup 160 dakika sahada kalarak 1 asistlik performans sergiledi.

D'avila, konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

Umarım en kısa sürede Monaco ile Galatasaray, Henry Onyekuru için anlaşmaya varır. Kısa sürede kulüplerin bir bilgilendirme yapacağını düşünüyorum.

Onyekuru Galatasaray'a dönmek ve iyi bir dönem geçirmek istiyor. Başarılı olmak için çok istekli. Son detaylar konuşuluyor. Ben transferin gerçekleşmesin adına her şeyin pozitif olduğunu söyleyebilirim..

Kısa süre önce Fenerbahçe'nin de oyuncu ile ilgilendiği iddiaları ortaya atılmıştı. D'avila, bu söylentilere ise, "Fenerbahçe transfer için devreye girmedi. Bu yöndeki bilgiler, haberler doğru değil." cevabını verdi.