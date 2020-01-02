Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Ligin genelini değerlendirdiğimiz zaman 3.lük Trabzonspor için bir başarı mı, buna bakmalıyız. Liderliğin ve şampiyonluğun dışındaki tüm sonuçlar Trabzonspor için başarı sayılmaz. Sakatlıklar, şanssız puan kayıpları oldu."

"Daha iyi olamaz mıydı, daha iyi de olurdu ama daha sıkıntılı sonuçlarla da karşılaşabilirdik. Ligin genel sonuçlarına baktığımız zaman alt sıralar da dahil olmak üzere kıyasıya giden bir yarış var."

"İlk yarı performansımıza 10 üstünden 7, 7.5 veriyorum. 7.5'tan 8 de olabilir. Tabii tarafsız veriyorum ben bu notu."

"N'DIAYE İLE ANLAŞTIK"

"Ndiaye ile prensipte anlaştık. Kendisi ve kulübüyle. Kiralık olarak kadromuzda. Ücretiyle alakalı bildiriyi de yarın KAP'a yapacağız. İlk açıklamamız Ndiaye olacak. Opsiyon da var."

"Sörloth'un bonservisini neden almıyorsunuz diye sıkıştırıldık. Sosyal medya enteresan bir mecra. Biri çıkıp bir şey yazıyor, diğer insanlar da peşinden gidiyor. Sörloth geldiğinde de yazılanları unutmam mümkün değil. Ona göre iş yapsaydık büyük bir sıkıntı yaşardık."

"Trabzonspor'un 1 numarası diye bir şey yok. Ben sadece belirli bir süre görev yapmak için seçilmiş yönetim kurulunun başkanıyım. 8 Nisan itibarıyla göreve gelmiştik, Rıza hocayla 6 maçlık birlikteliğimiz oldu."

"Hemen hemen herkesin aklında farklı bir isim vardı. Ünal Karaman'ın ismi hiç gündemde değildi. Ünal Karaman'la anlaşma yolunu seçtiğimizde destekleyenler oldu ancak hatırlarsanız ciddi bir şekilde de eleştirilere hedef olduk."

"Geçen sezonki Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ardından Ünal Karaman istifa kararı almıştı. Bunu bana da söyledi. "Hocam sakin ol, bekleyelim. Sindirelim, sen sakin ol." dedim."

"Hoca ve 2 oyuncu arasında seçim yapmamız gerekiyordu. Doğrusu hocayla yola devam etmekti."

"Hocanın kırılgan ve duygusal bir yapısı var. Son 6-7 aylık süreç içinde tüm maçların kamplarını hocayla birlikte geçirdim."

"Puan kaybından sonra eleştiri yapan bir kesim var, bir de 'hocamızı yedirmeyiz' diyen bir kesim var. Affedersiniz, siz kimsiniz? Sizin ne haddinize? Kimsiniz ve nesiniz ki kulübün başında olan, başkanın da 24 saat yanında olduğu bir hoca hakkında bunları söylüyorsunuz?"

"HOCANIN TÜM TRANSFERLERDE BİLGİSİ VARDI"

"Hocanın 2 açıklaması vardı. 'Transferleri ben yapmadım' şeklinde. Transferlerin hepsini kulüp yaptı ama hepsinde senin bilgin vardı, 2 tanesi hariç. Avdijaj ve Andusic."

"Serzenişleri o zaman başlamıştı. Kaybettiğimiz maçlardan sonra hakeme yönelik eleştirileri yapmazken buradaki eleştirilerin hedefi yönetimdi. Ne ben, ne yönetim kurulu üyeleri bu konuya ilişkin hocayla tek kelime konuşmuş değildi."

"Alınan her sonuçtan sonra hocayı eleştirmeyin, eleştirecekseniz beni eleştirin demiştim. Yanılmıyorsam Krasnodar maçı sonrasında söylemekte zorlandığımız fazla şeyler var. Bunlar hocanın basın toplantısında söylediği şeyler."

"Ailemden çok ben Ünal hocayla vakit geçiriyorum. Ben öyle inanıyorum, kendisinin de ifade ettiği gibi büyüklerinin etkisinde kalarak bu tip demeçleri vermekten geri kalmadı kendileri. Sivas maçında 'ben ayrılsam daha iyi olacak' demiş zaten."

"Ben Ünal hocanın savaşçı ruhuna inanıyor ve güveniyordum. 10-12 teknik direktörle adımız geçiyordu ama hiçbiriyle görüşmedik. Kafamızda bir isim vardı, o da kamuoyunun malumudur. Diğer hiçbirine ne teklif gitti, ne görüşme yapıldı."

"Konyaspor maçı sonrası benim yaptığım bir açıklama var. Maçların ikinci yarılarında oynanan futbol Trabzonspor'a yakışmıyor. Burada yapılan bir eleştiri var ama iki aydır ben diyorum ki kötü futbolun sorumlusu da benim. Bunun adı öz eleştiridir."

"Olayların devamında tweet sayısının 100 bine ulaştığı söyleniyor. Bu Trabzonspor'un karşılaştığı bir şey değil. Yaptığımız araştırmalarda bu hesapların büyük bölümünün İstanbul'dan yönlendirildiği ortaya çıkıyor."

"Süleyman Soylu'nun Trabzon'a uçakla geldiğini, Ünal Karaman'la görüştüğü söyleniyor. O an Sayın Soylu açık oturumda."

"BANA VE EŞİME HAKARETLER YAĞIYOR"

"Bana tehdit ve hakaretler yağdırıldı, telefonuma geldi. Eşime bile geldi. Benim 30 senede zor ezberlediğim eşimin telefon numarası bile yayıldı."

"Biz Trabzonspor'u maaşları ayın 1'inde değil öncesinde 28'inde ödenen bir hale getirdik. Biz hocamızın önüne çıkabilecek her şeyi temizledik. Hocamıza maaş sorunları olan bir takım da teslim etmedik."

"Yükleniriz, korkuturuz, kaçırırız diye düşünüyorlarsa çok yanlış insanlarla uğraşıyorlar. Biz nasıl bir görevin altına girdiğimizi biliyoruz. Biz Trabzonspor'a gönül vermiş insanlarız."

"Trabzonspor'u siyaset arenasına çekmeye çalışıyorlar. Ünal Karaman olayı, olayın patlama noktası ancak ortayı da Ünal Karaman yaptı bu insanlara. Burada amaç çok farklı, biz hiçbir şekilde bu oyuna düşmeyeceğiz."

YENİ TEKNİK DİREKTÖR HÜSEYİN ÇİMŞİR!

"Olayların patladığı gece 'Şota ile anlaşmışlardı zaten' diye yazılar yazmaya başladılar. Ben Şota ile en son Nwakaeme'yi alırken hocanın görüşünü sorma amaçlı görüşmüştüm. Hiçbir antrenörle görüşmüşlüğümüz yok. Şu an Trabzonspor'un hocası Hüseyin Çimşir."

"Hüseyin Çimşir görevinin başında. Çok büyük bir sorumluluk ama 12 yaşında Trabzonspor'un kapısından giren biri için büyük bir onur ve büyük bir fırsat. Hüseyin Çimşir şunun rahatlığıyla çalışacak. Kulübün hocasının arkasında nasıl durduğumu biliyor."

2 TAKVİYE DAHA OLABİLİR

"Badou ile prensipte anlaşıldı. 1 ya da 2 transfer daha yapabiliriz. Bana göre ülkenin en güçlü hücum hattı bizde. Defansla alakalı olarak belki takviye olabilir. Bir de sürpriz bir isim var, inşallah gerçekleşir."

Trabzonspor masada güçlüdür. Eğer güçlü olmasa %30-%40 konusu olmazdı. Trabzon sahada da güçlüdür. Kasada da güçlüdür, para taşmıyor ama kupalarımıza haciz gelmiyor. O günler unutulmasın.

"SOSA VE NOVAK'A TEKLİF YAPTIK"

"Sosa'ya 2, Novak'a 2+1 teklif ettik. Oyuncular açısından sıkıntı yok ama menajerleri menajercilik oynuyorlar."

"Sturridge için bize ulaşan teklif var ama ikinci yarıda da onunla devam etme niyetindeyiz. Menajerinden geldi bu teklif, kulüp ismi söylemedi ama."

"Uğurcan'ı evlendirirken bile zor verdik. Şimdi nasıl vereceğiz? O benim göz bebeğim. Uğurcan, sorumluluğunun bilinci içinde. Teklifler geldi, gelmeye de devam ediyor. Gitmesi söz konusu değil."

"Abdulkadir, mart başında oynayabilecek durumda olurum dedi. Hatta maç ismi de verdi de, onu söylemeyeyim."