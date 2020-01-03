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'den Tottenham'a Vedat Muriç yanıtı

, Kosovalı yıldızı Vedat Muriç için kapısını çalan Tottenham'a olumsuz yanıt verdi.

VOLKAN DEMİR Futbol
Giriş Tarihi: 3.1.2020
Fenerbahçe'den Tottenham'a Vedat Muriç yanıtı

Transferde bir yandan kadrosunu güçlendirmek için uğraşan Fenerbahçe, diğer yandan oyuncularına gelen teklifleri değerlendiriyor. Sarı-lacivertlilerin kırmızı çizgisi ise Vedat Muriqi... Son olarak İngiliz kulübü Tottenham, oyuncuyla ilgili Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Yanıt, "Devre arasında satılık değil" şeklinde oldu. Fenerbahçe yönetimi, ligin böyle kritik bir döneminde oyuncuya gelen tekliflerin hem takımın hem de Vedat'ın havasını bozmasından endişe ediliyor.

VEDAT'IN ONAYI ALINDI

Fenerbahçe yönetimi, Vedat'ın satışı için sezon sonunu bekleyecek. Oyuncu için en doğru fiyatın ortaya çıkması için acele edilmeyecek. İstenen bedellere ulaşılamaması halinde takımda kalacak. Vedat ile bu konuda görüşüldü ve oyuncunun onayı alındı.

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Fenerbahçe'den Tottenham'a Vedat Muriç yanıtı
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