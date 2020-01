Pedro için pazarlık günü! Beşiktaş resmi görüşmelere start veriyor

TFF tarafından açıklanan yeni harcama bütçesi sonrası takım gideri, verilen 275 milyon TL ve %30 sapmaya denk gelen Beşiktaş'ta her şeye rağmen transfer çalışmaları devam ediyor. Transfer yapması için bütçeyi artırması gereken siyah-beyazlı yönetimin elindeki birinci formül oyuncu satışından hem bonservis elde etmek hem de maaş yükünü düşürerek bütçeye ek alan yaratmak. Yönetici Erdal Torunoğulları ise her an transfer yapılacakmış gibi çalışmalarını sürdürüyor. Torunoğulları'nın, bugün İtalya'ya giderek Fiorentina'nın Brezilyalı forvet Pedro'yu kiralamak için görüşmeler gerçekleştireceği öğrenildi. 22 yaşındaki futbolcu için kulübüne 1.5 yıllık kiralama teklifi götürülecek. Yönetim, satın alma opsiyonunu da düşünürken kiralama ücreti vermek istemiyor.



Pedro, Fiorentina'da bu sezon 4 maçta 63 dakika süre alırken skora katkı yapamadı. Genç oyuncu, bir önceki sezon ise Fluminense'de 17 maçta 5 gol ve 1 asistle oynadı.



LENS VE BOYD HESAPLARI BOZDU

Beşiktaş hem transfere bütçe oluşturmak hem de yabancı kontenjanında yer açmak için, ilk yarıdaki performansları hayal kırıklığı yaratan Jeremain Lens ve Tyler Boyd'u başka kulüplere göndermek istiyordu. Ancak iki oyuncu da siyah-beyazlı takımdan ayrılmayı düşünmediklerini belirtti. Bunun üzerine yönetimin, oyuncuların menajeriyle görüşme kararı aldığı öğrenildi.



DORUKHAN&DOUGLAS KAMP KADROSUNDA

İkinci yarı hazırlıklarına bugün başlayacak olan Beşiktaş, öğleden sonra özel uçakla Antalya'ya gidecek. Siyah-beyazlı ekipte, tedavilerine devam edilen Dorukhan ve Douglas kamp kadrosuna dahil edildi. Orkan Çınar, Muhayer Oktay, Erdem Seçgin ve Erdoğan Kaya İstanbul'da kaldı. Erdoğan'ın Karagümrük'e, Erdem'in Ümraniye'ye kiralanması için görüşmeler yapılırken, Orkan ve Muhayer kulüp bakıyor.

