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'ta transfer bombası patlıyor! İtalyan forvet geliyor

Süper Lİg'de son 9 haftada 7 galibiyet alarak zirve yarışına dahil olan Beşiktaş, şampiyonluğa ulaşmak için kolları sıvadı. Gol yükünü tamamen Burak Yılmaz'ın çekmesi nedeniyle forvet transferine yönelen siyah-beyazlı ekip, yılın transferi için çalışmalara başladı. Kara Kartallar, İtalyan forveti gündemini aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 03.01.2020 02:21 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020 07:25
Beşiktaş'ta transfer bombası patlıyor! İtalyan forvet geliyor

Ahmet Nur Çebi'nin yeniden başkanlığa seçilmesiyle birlikte hayata dönen , Süper Lig'de iyi bir çıkış yakaladı. İlk 8 karşılaşmada 2 galibiyet 3 beraberlik 3 mağlubiyet alarak 9 puan toplayabilen siyah-beyazlılar, Çebi'nin gelişinin ardından seriye bağladı.

Beşiktaş'ta transfer bombası patlıyor! İtalyan forvet geliyor

Son 9 karşılaşmada 7 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde eden Kara Kartal, 30 puan ile 5. sırada yer aldı. İkinci yarıda lider Sivasspor ile arasındaki 7 farkı kapatarak şampiyonluğa ulaşmak isteyen , transfere yöneldi.

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Beşiktaş'ta transfer bombası patlıyor! İtalyan forvet geliyor

ÖNCELİK OYUNCU SATIŞI

yönetimi, ara transferde kadrosunu güçlendirmek için tüm şartları zorlama kararı aldı. TFF'nin harcama limitleri açıklamasının ardından oyuncu satmadan ya da yüksek maliyetli oyuncularını elden çıkarmadan transfer yapamayacak olan Beşiktaş'ta yönetimin eli kolu bağlandı.

Beşiktaş'ta transfer bombası patlıyor! İtalyan forvet geliyor

Yönetimin bir kısmı yüksek maliyetli oyuncuları maaşları konusunda ikna etmek için harekete geçti. Bir kısmı da futbolcu satışı yapmak için yollara döküldü. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi önceliği ayrılacak futbolculara verecek..

Beşiktaş'ta transfer bombası patlıyor! İtalyan forvet geliyor

Kadroda yeteri kadar şans bulamayan ve verimi az olan oyunculara gelen teklifler değerlendirilecek. Futbolcuların yüksek maaş yükünden de kurtulmak isteyen siyah beyazlılar, ayrılmak isteyen oyuncularla anlaşma yoluna da gidecek. Abdullah Avcı'dan gelen rapora göre hareket eden Beşiktaşlı yetkililer forvet, kanat ve merkez orta saha mevkilerine takviye yapmak istiyor..

Beşiktaş'ta transfer bombası patlıyor! İtalyan forvet geliyor

BURAK'A SÜRPRİZ TALİP

İkinci yarı çalışmalarına bugün başlayacak olan 'ta, takımdaki oyunculara gelen teklifleri bir yenisi daha eklendi. İtalyan basınında çıkan haberlere göre, sezon başında ısrarlı tekliflerine rağmen Lecce'ye transferi gerçekleşmeyen Burak Yılmaz için bu kez de Lazio ve Fiorentina kulüpleri devreye girdi.

Beşiktaş'ta transfer bombası patlıyor! İtalyan forvet geliyor

Yılbaşı tatilini geçirmek için ailesiyle birlikte İtalya'nın Floransa kentinde bulunduğu belirtilen deneyimli golcünün, burada kendisini isteyen kulüplerle transfer görüşmeleri gerçekleştirdiği iddia edildi.

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