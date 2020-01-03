Beşiktaş'ta transfer bombası patlıyor! İtalyan forvet geliyor

BURAK'A SÜRPRİZ TALİP

İkinci yarı çalışmalarına bugün başlayacak olan Beşiktaş'ta, takımdaki oyunculara gelen teklifleri bir yenisi daha eklendi. İtalyan basınında çıkan haberlere göre, sezon başında ısrarlı tekliflerine rağmen Lecce'ye transferi gerçekleşmeyen Burak Yılmaz için bu kez de Lazio ve Fiorentina kulüpleri devreye girdi.