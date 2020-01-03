Beşiktaş'ta gündem transfer... Siyah-beyazlılar ara transfer döneminde nokta atışlar yapmak istiyor. Ekonomik anlamda kötü günler geçiren Beşiktaş'ta, futbolcu satışı da gündemde. Adem Ljajic ile yolların ayrılmasının planlandığı Beşiktaş'ta, buradan gelecek parayla transfer yapılabilecek...

İLK HEDEF FORVET!

Beşiktaş'ta transferdeki ilk hedef forvet bölgesi... Kartal, Burak Yılmaz'ın sık sakatlanmasının ardından bu bölgeye kalitesi tartışılmayacak bir isim transfer etmek istiyor. Siyah-beyazlılarda daha önce Mario Balotelli ve Cenk Tosun isimleri gündeme gelirken, Tigres forması giyen Enner Valencia da listenin ilk sıralarında bulunuyor.



Enner Valencia - Tigres



İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ!

Daha önce Premier Lig ekiplerinden West Ham United ve Everton formaları giyen Enner Valencia için ilk temaslar başladı. Beşiktaş, 4 milyon Euro piyasa değeri bulunan yıldız golcüyü kiralamak istiyor. Fanatik'te yer alan habere göre kulübün ekonomisini de düşünen Beşiktaş'ta yönetim, Valencia'nın menajeriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR!

Yeniden Avrupa'da forma giymek istediği öğrenilen Enner Valencia, Beşiktaş'ın teklifine sıcak bakıyor. Ancak Valencia'nın bu sezonki performansı, olası bir transferde taraftarları kızdıracak cinsten...

18 MAÇTA GOLÜ YOK!

Enner Valencia, bu sezon Tigres formasıyla çıktığı 18 karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı. Yıldız futbolcunun bu karşılaşmalarda 2 asisti bulunuyor.