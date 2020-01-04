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Penaltının tekrar kararı doğruydu

Sarvan: Kalecinin çizgiye basmadığı penaltı pozisyonlarında tekrar ettiren ve ettirmeyen hakemlerimiz ’ya göre doğru karar verdi

VOLKAN DEMİR Futbol
Giriş Tarihi: 4.1.2020
Penaltının tekrar kararı doğruydu
MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan, F.Bahçe'nin de itiraz ettiği Yeni Malatya maçında tekrar ettirilmeyen penaltı vuruşuna da değindi. "Kalecinin penaltı vuruşundan önce çok açık şekilde çizgi ihlali varsa penaltı tekrar edilmeli talimatı var" diyen Sarvan şöyle devam etti: "Kaleci abartılı çıkmıyorsa tekrar edilmeyebiliyor. Kalecinin çizgiye basmadığı penaltı pozisyonlarında tekrar ettiren ve ettirmeyen hakemlerimiz UEFA'ya göre doğru karar verdi. Ancak VAR varken, bu tartışmalara izin vermemek adına ikinci yarıdan itibaren VAR hakemlerinin bunu kontrol etmesine karar verdik."
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Penaltının tekrar kararı doğruydu
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