Penaltının tekrar kararı doğruydu

BUGÜN NELER OLDU

MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan, F.Bahçe'nin de itiraz ettiği Yeni Malatya maçında tekrar ettirilmeyen penaltı vuruşuna da değindi.diyen Sarvan şöyle devam etti: "Kaleci abartılı çıkmıyorsa tekrar edilmeyebiliyor. Kalecinin çizgiye basmadığı penaltı pozisyonlarında tekrar ettiren ve ettirmeyen hakemlerimiz UEFA'ya göre doğru karar verdi.